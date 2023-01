Drame à Payerne – Un enfant de 7 ans décède après avoir avalé une pile Le petit Payernois est mort samedi au Portugal des suites d’une vascularite. Il avait ingéré une pile électrique qui a provoqué des lésions internes. Sébastien Galliker

Ouvert à la rentrée 2021, le nouveau Collège des Rammes de l’établissement primaire de Payerne - Granges et environs est endeuillé par le décès d’un élève de 4P. SÉBASTIEN GALLIKER

C’est un drame inimaginable qui a frappé une famille payernoise, mais aussi toute la communauté portugaise de la région et les élèves du nouveau Collège des Rammes. Le petit José, 7 ans, n’est jamais revenu de ses vacances des Fêtes au Portugal. Il est décédé samedi à l’hôpital de Coimbra. «Notre établissement fait face au décès d’un élève de 4P. Ce décès est survenu dans le cadre privé», confirme Xavier Nicod, directeur de l’établissement primaire de Payerne - Granges et environs. Il adresse sa sympathie à la famille et à toutes les personnes touchées par cette terrible épreuve. Le petit Payernois a succombé après avoir avalé une pile électrique.