Suisse – Un enfant sur six est en surpoids Le 14e monitoring de l’indice de masse corporelle (IMC), en Suisse, indique une légère augmentation de l’obésité chez les jeunes.

L’activité physique des enfants et des adolescents est recommandée. KEYSTONE

Un enfant sur six (17,6%) est en surpoids et 4,3% obèse, selon Promotion Santé Suisse. Ce résultat, en légère augmentation sur un an (17,3%), s’explique par une part plus élevée de jeunes de 14 à 16 ans en surpoids.

La répartition du poids chez les enfants jusqu’au niveau primaire reste stable. Par contre, le nombre d’élèves de niveau secondaire entre 14 et 16 ans en surpoids est remonté légèrement.

Il faudra observer avec attention s’il s’agit d’une nouvelle évolution, explique mercredi Promotion Santé Suisse. Cette organisation a analysé les données des services médicaux scolaires de 14’531 enfants et adolescents dans les villes de Bâle, Berne et Zurich pour l’année scolaire 2018/2019.

Origine sociale

Le 14e monitoring de l’indice de masse corporelle (IMC) indique qu’au 1er cycle, un enfant sur huit (12,3%) est en surpoids ou obèse. Cette proportion passe à plus d’un jeune sur quatre (26,2%) au niveau secondaire, avec 7,3% d’adolescents obèses.

L’origine sociale, la nationalité et le lieu de scolarisation jouent toujours un rôle dans la prévalence du surpoids et de l’obésité. Mais la nationalité a moins d’influence sur cette évolution que l’origine sociale.

Évolution prometteuse

Reste que sur le long terme, le monitoring de l’indice de masse corporelle IMC affiche une évolution prometteuse depuis le début des mesures en 2005. Au niveau du premier cycle, la part d’enfants en surpoids et obèses a nettement reculé, et au niveau du 2e cycle, une tendance positive se dessine également depuis quelques années. Par contre, le nombre d’adolescents de 14 à 16 ans en surpoids n’a pas diminué ces dernières années.

Promotion Santé Suisse et les cantons encouragent l’activité physique des enfants et des adolescents grâce aux programmes d’action cantonaux. Des projets tels que Gorilla, Défi Vélo ou MidnightSports s’adressent spécifiquement aux élèves du niveau secondaire.

( NXP, ATS )