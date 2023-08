«Un enjeu d’identité» – Renens ne veut plus se densifier La Ville met à l’enquête son Plan d’affection communal. Sauf à Malley, elle n’encouragera pas les nouvelles constructions. Verdure et préservation du bâti sont les maîtres mots. Chloé Din

Le message de la Municipalité de Renens en termes de développement est clair: elle veut privilégier le maintien des constructions existantes et ne pas encourager la réalisation de nouveaux bâtiments. FLORIAN CELLA

La ville de Renens est une des plus densément construites du canton, et elle ne compte pas l’être davantage. Rappelant que la commune compte 21’000 habitants et 10’000 emplois sur son territoire, la Municipalité met à l’enquête son Plan d’affection (PACom), un document disponible en ligne, qui fixe les règles pour les propriétaires fonciers, au moins pour les quinze prochaines années.

«La Municipalité privilégie le maintien des constructions existantes et n’encourage pas la réalisation de nouveaux bâtiments.» Communication de la Ville de Renens au sujet du PACom

Dans la communication qui accompagne cette procédure, un message est clair: «La Municipalité privilégie le maintien des constructions existantes et n’encourage pas la réalisation de nouveaux bâtiments.» Ce sera le cas pour la majorité du territoire communal, à l’exception de parcelles qui font l’objet d’un plan de quartier distinct. La partie renanaise de Malley, en particulier, est en cours de planification en vue de loger quelque 1600 habitants.

Zones de protection

Attaché au PACom, un plan délimite les zones de la ville en fonction de leur affectation. On y distingue tout d’abord trois zones désignées comme centralités urbaines: le centre-ville proche de la gare, mais aussi les pâtés d’immeubles qui font face à la Ferme des Tilleuls et au Collège du Censuy.

De grandes portions du territoire, avec une densité moyenne et faible, sont quant à elles placées en zone de protection du bâti existant. Des ensembles particulièrement protégés se situent aux Biondes, à l’avenue de la Poste ou encore, autour du parc En Verdeaux.

La Municipalité affiche ainsi son souci de la protection du patrimoine face à la poussée des projets de développement: «Alors que l’Ouest lausannois est en pleine mutation, reconnaître et trouver les moyens de préserver ce qui caractérise cette région représente un enjeu d’identité face aux besoins de rénovation et aux volontés de transformation.»

Mesures climatiques

Les objectifs climatiques sont aussi mis en avant dans la nouvelle planification, notamment à travers la désignation de zones de verdure. Des principes sont posés pour renforcer la végétation, imposant entre autres un nombre minimum d’arbres majeurs sur la surface des parcelles. Le nombre de places de parc sera en outre limité en fonction du nombre de logements et les entreprises de plus de 50 employés devront se doter d’un plan de mobilité.

La mise à l’enquête publique court jusqu’au 17 septembre. Avant d’être mis en vigueur, le PACom devra encore être soumis au Conseil communal.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

