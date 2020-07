Etats-Unis – Un entonnoir pour filtrer le coronavirus? Les chercheurs planchent sur de nombreuses options pour parer à la transmission du Covid-19. Parmi elles, un filtre ultra-fin ou encore des lampes à ultraviolet qui «tamiseraient» plus de 98% du virus.

Le monde a appris que, contre le Covid-19, se laver les mains, se masquer et garder ses distances étaient les gestes les plus efficaces. En parallèle, des chercheurs abordent la question sous l'angle de l'ingénierie et de nouvelles techniques.

Leur but est de rendre les espaces intérieurs plus sûrs, en éliminant le virus de l'air et des surfaces. Voici trois exemples.

De nouveaux filtres à air

Les scientifiques accumulent les indices sur une possible voie de transmission aérienne du coronavirus, dont on sait qu'il est capable de voyager dans l'air à bord de microgouttelettes, au-delà des deux mètres recommandés pour la distanciation physique. On ignore encore s'il reste contagieux, mais c'est une possibilité.

Des filtres appelés HEPA (à haute efficacité) existent depuis les années 1950. Ils sont utilisés dans les hôpitaux, les avions et les laboratoires. Ils utilisent un ventilateur pour faire passer l'air dans des filtres en matière similaire à du feutre, afin de capturer les microbes. Mais ces filtres deviennent donc contaminés et doivent généralement être incinérés.

Une équipe de recherche au Texas Center for Superconductivity de l'université de Houston et au Galveston National Laboratory a mis un point un nouveau type de filtre, à base d'une mousse très fine, composée de nickel qui, en chauffant à 200 degrés élimine 99,8% du coronavirus présent d'une pièce.

Le fabricant a obtenu le feu vert des autorités américaines pour la mise sur le marché du filtre, installable dans des unités de climatisation existantes ou dans des unités mobiles.

Une clé de son efficacité sera la rapidité avec laquelle le filtre peut renouveler l'air, puisque les gens infectés peuvent rester longtemps dans une même pièce.

Lampes spéciales à UV

Les lampes, qui opèrent sur une partie du spectre lumineux, appelé UVC, sont utilisées depuis longtemps pour tuer bactéries et virus dans les hôpitaux et les usines alimentaires. Mais cette lumière est nocive et cancérigène pour la peau.

Des chercheurs de Columbia à New York travaillent depuis plusieurs années sur un nouveau type de lampe à UVC «lointains», sur une longueur d'onde spécifique de 222 nanomètres, toujours létale pour les microbes, mais cette fois inoffensive pour les humains.

L'équipe, menée par David Brenner, a publié la semaine dernière une étude montrant que sa lampe tuait 99,9% des coronavirus saisonniers présents dans des gouttelettes aérosols – ces virus causent par exemple le rhume. Ils étudient en ce moment l'effet sur le nouveau coronavirus responsable du Covid-19, le SARS-CoV-2.

«On a vraiment besoin de quelque chose pour les bureaux, les restaurants, les avions, les hôpitaux», dit à l'AFP David Brenner. Une entreprise japonaise, Ushio, vend déjà des lampes à UVC lointains aux Etats-Unis, mais pas encore homologués pour des espaces occupés.

Revêtements antiviraux

Une autre voie de contamination possible est via des surfaces contaminées par des gouttelettes projetées par une personne infectée, par exemple, une poignée de porte, une rampe ou un clavier. Il existe des revêtements auto-désinfectants depuis une dizaine d'années, surtout dans les hôpitaux.

Des chercheurs de l'université de l'Arizona ont développé un nouveau revêtement, qu'ils estiment capable de réduire la quantité d'un coronavirus cousin du SARS-CoV-2 de 90% en 10 minutes et de 99,9% en deux heures.

Comment cela marche-t-il? Le revêtement, à base de polymères d'ammoniums quaternaires, «dénature» ou déforme les protéines du virus et attaque ses membranes protectrices. Le revêtement se présente sous la forme d'une substance incolore aspergée sur une surface. L'application doit être renouvelée tous les trois ou quatre mois.

«Cela ne remplacera pas le nettoyage régulier et la désinfection, mais cela couvre entre les nettoyages réguliers», dit à l'AFP Charles Gerba, le microbiologiste, qui a mené l'étude.

Toutefois, aux Etats-Unis, les centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont récemment estimé que les objets contaminés étaient probablement une voie mineure de transmission.

