Urbanisme de demain – Un espace public à cinq minutes de chaque habitant d’Yverdon La deuxième ville vaudoise lance un projet reconnu comme modèle par Berne. Il consiste à redessiner une carte des espaces verts et publics, afin de redynamiser des quartiers et des rues vides. Erwan Le Bec

Yverdon veut redonner du sens à des rues ou des quartiers qui manquent d’espaces de rencontre. À terme, passé une démarche de proximité et d’essais, le maillage d’un espace public à cinq minutes de chaque Yverdonnois doit améliorer la qualité de vie en ville.

24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

Un triste alignement de platanes avec, entre deux, un vieux banc et une poubelle en ciment, c’est fini. Yverdon se lance dans une ambitieuse refonte de ses espaces publics. Objectif: apporter des aménagements de qualité, de verdure et de vie sociale là où il n’y en a pas ou plus.

À la base, un diagnostic sévère posé sur les qualités urbanistiques de la ville, qui a grandi époque par époque, quartier par quartier, sans toujours se poser de questions. Si le secteur des Cygnes, fait de logements ouvriers, regorge d’arbres et de placettes, c’est un désert de bitume et de places de stationnement qui a poussé entre le Mujon et Montagny.