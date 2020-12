Abo Le nombre de chômeurs seniors à l’aide sociale a augmenté de 50%

Une fois licenciés, les plus de 50 ans peinent à rebondir, et une part grandissante finit à l’aide sociale. Qui tire la sonnette d’alarme. ORP mal armés et manque de modules de formation ad hoc: l’appareil à réinsérer s’est grippé pour les «vieux». Même qualifiés.