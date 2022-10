Avancée scientifique – Un espoir pour les personnes en attente d’une greffe du foie Une machine conçue à Zurich permet de conserver le foie durant quelques jours, voire de le réparer s’il est endommagé. Un premier patient en a bénéficié. Elisabeth Gordon

La machine conçue par les médecins et ingénieurs zurichois mime le fonctionnement de l’organisme. Le foie y est alimenté en sang et en nutriments, oxygéné, dialysé… comme s’il était à l’intérieur du corps. USZ

En Suisse comme dans le reste du monde industrialisé, on manque cruellement d’organes disponibles pour la transplantation. Et la carence est d’autant plus criante pour le foie.