Espaces d’art indépendants – Un état des lieux qui rend Lausanne unique Gérés par des passionnés, les espaces d’art indépendants lausannois jouent collectif dans une expo à voir absolument. L’exceptionnelle vitalité de la scène y est condensée. Florence Millioud Henriques

De son vivant, l’espace Happy Baby s’était emparé d’un ancien magasin dédié aux enfants. Dans l’exposition collective, il a trouvé place dans une cave de la Maison Gaudard. 24heures/Odile Meylan

Le bonheur, fier, incandescent… est dans l’exposition «État des lieux» faite par les espaces d’art indépendants lausannois pour affirmer leur union et leur force. Et, disons-le, pour affranchir un message. Bon à entendre!

Ces lieux, distants par philosophie de toutes velléités commerciales, montrent la pluralité artistique, qu’elle soit émergente ou établie, expérimentale ou plus orthodoxe. Ils sont consacrés, pérennes et actifs ou, parfois, vivent l’existence d’une comète, qu’importe… Tous ensemble, dans un ancien abribus, au fond d’une cour ou dans une friche artisanale, font vivre la pertinence de la scène contemporaine, que ce soit en offrant l’occasion d’une première expo à un plasticien ou en lustrant la vitrine farouchement remuante des arts visuels.

Historiques à l’image de Circuit, le plus ancien espace d’art de la place lausannoise encore en activité fondé il y a vingt-quatre ans, nomades ou en devenir, ces espaces ont fait – et font toujours - de la capitale vaudoise et environs la région romande la plus riche en la matière, compilant en ce moment plus d’une dizaine d’expositions d’art contemporain en plus des propositions faites pour la collective «État des lieux». Alors, en franchissant sa porte, côté jardin de la Maison Gaudard (ex-Mudac), on barbote immédiatement dans leur bain bullant d’énergies diffuses.

1 / 3 L’Espace du Fond installé à l’Imprimerie à Lausanne, présente pour «État des lieux» Margaux Dewarrat et Loan Nguyen. Odile Meylan

Un poster dans un coin. Sur une table basse, des tasses de café sales sans doute témoins d’intenses débats artistiques. Ou encore cette avalanche de souvenirs et publications rangeant leur abondance dans des caisses: bienvenue au «Déstockage» de Circuit! Il paraîtrait que l’espace d’art contemporain, sis sous-gare, aurait déménagé un peu de son bureau. Une certitude: il occupe très symboliquement les murs porteurs de la demeure, comme il couve de sa longévité la pépinière lausannoise.

Ses fondateurs sont toujours là, et désormais avec une stature muséale comme Philippe Decrauzat, nominé pour le Prix Marcel Duchamp 2022. Eux aussi avaient parfait leur vocation sur les bancs de l’Écal, comme nombre d’initiateurs d’espaces d’art indépendants qui se lancent, encore étudiants, pour intégrer, mieux comprendre et participer à l’aventure de l’art.

«Nous avons modifié les circulations dans cet ex-Mudac pour faire découvrir des endroits jamais vus jusqu’alors.» Guillaume Pilet, l’un des commissaires

Alors qu’on poursuit la visite d’«État des lieux», cet art s’annonce sonore dans l’espace articulé par Bureaucracy Studies (lancé en 2018), promesse d’une rave party dans les caves. «Nous avons modifié les circulations dans cet ex-Mudac pour faire découvrir des endroits jamais vus jusqu’alors», avertit d’emblée Guillaume Pilet, l’un des coordinateurs du projet avec Sophie Ballmer, Max Léo Hauri et Charly Mirambeau.

A quand une Kunsthalle? Afficher plus Le désir de Kunsthalle (comme à Berne, Zurich, Bâle, Fribourg, etc.) agite la communauté artistique lausannoise depuis des décennies. L’ouvrage de Sophie Ballmer et Guillaume Pilet, «Espaces d’art lausannois de 1968 à 1998», remonte ainsi à René Auberjonois récoltant des fonds en 1930 pour l’ouverture d’un lieu de liberté artistique et d’expérimentation. À la fin des années 60, le groupe Impact a remis une couche, puis on a souvent parlé de l’Espace Arlaud comme d’un site idéal. Mais Lausanne ne voit toujours rien venir… Or, tenus à bout de bras par des bénévoles et sans rentrées commerciales, les espaces d’art verraient bien, eux aussi, une Kunsthalle assurer une partie de cette mission. Pourrait-elle poindre du côté de Plateforme 10, dans l’ancien poste-directeur? «Il manque un grand espace pour la scène contemporaine, c’est vrai, reconnaît Patrick Gyger, directeur de Plateforme 10. D’autant que le large spectre d’un Musée des beaux-arts exige qu’il en serve tous les aspects. Une Kunsthalle pourrait être un élément de l’écosystème en plus de cette forte présence des espaces d’art indépendants qui garantit une pluralité de points de vue.»

L’idée paie, attisant la curiosité, en plus de coller à l’ADN de ces espaces d’art indépendants qui tracent les chemins de travers. Bonheur… alors de découvrir l’histoire pas si rangée – malgré les apparences – de la Placette qui a investi les anciens compactus de la maison pour la conter. Quelque 40 des 200 artistes présentés depuis 2004 y ont glissé une pièce, un objet. Pour reconstituer le fil, il suffit de tourner les manivelles, un peu comme à la pêche aux archives dans une bibliothèque.

La Placette réunit dix-huit ans de son histoire dans les anciens compactus du Mudac, une véritable chasse au trésor. Odile Meylan

On croise alors un éventail de noms, également vus ailleurs, sous d’autres augures. «C’est aussi l’intérêt de cette exposition, appuie Guillaume Pilet. ça circule! Il n’est pas rare de retrouver des artistes exposés dans un lieu d’art, partenaires de la gestion d’un autre. C’est la preuve de la vivacité de la scène autant que de son décloisonnement. Si les liens ont toujours existé entre nous, la consolidation date des discussions qui ont abouti en 2020 à la signature d’une convention d’aide financière aux espaces d’art indépendants. L’origine de cette exposition vient aussi de là.»

Mieux que le MCBA?

L’échange d’idées s’incarne le long des escaliers où courent les indices peints, déposés par Charlotte Herzig, dans les très généreuses expos de Locus Solus (actif depuis 2016) ou d’art&fiction (depuis 2000) ou encore dans les étages avec une trentaine d’ateliers d’artistes, de collectifs et Radio 40 qui ont déménagé leurs activités à la Maison Gaudard, le temps de cet état des lieux. Palpitant.

Guillaume Pilet et Sophie Ballmer, deux des commissaires qui ont œuvré avec Max Léo Hauri et Charly Mirambeau pour monter «État des Lieux» ainsi que le riche programme qui accompagne l’exposition. Odile Meylan

Et… pour faire miroiter l’éclat de la scène contemporaine lausannoise, il suffit de considérer la liste de signatures qui ont cheminé avec un espace d’art, comme Nicolas Party – l’un des Suisses les plus chers du marché – avec l’Espace Bellevaux. Ou qui y ont exposé comme Caroline Bachmann, Prix Meret Oppenheim 2022, la plus haute distinction de l’art contemporain en Suisse. Le Musée cantonal des beaux-arts ne peut pas toujours en dire autant! Lui qui, suivant les époques et les directions, a collectionné et servi la scène régionale avec plus ou moins de curiosité.

