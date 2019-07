Un été à la campagne à la rencontre de nos paysans

Le tour du canton en 34 exploitations

Truffes au Mont-sur-Lausanne

Spécialisé dans les grandes cultures, Christophe Corbaz a créé deux truffières. Il espère sentir l’odeur de sa première truffe cet automne.



L’école à la ferme à Ropraz

Poules, paons, cygnes noirs, cerfs… La ferme du Mélèze abrite une multitude d’animaux qui font le bonheur des écoliers.



L’Apothèque du Jorat

Quatre jeunes pousses vertes passionnées par la nature partageaient la même envie: proposer des plantes médicinales locales. Ils ont commencé gentiment au fond du jardin. Leur projet est florissant.



Du lait à Froideville

David Jaccoud croit en l’avenir du lait industriel et vient d’investir dans une nouvelle écurie «pour que les enfants puissent continuer à voir une vache se faire traire».



Les noix de Lovatens

Olivier Pichonnat a misé sur la culture de la noix en plantant près de 3000 noyers en 2010. Neuf ans après, il attend sa première récolte.



Tout bio à Vaux-sur-Morges

La famille Gebhard exploite la Ferme en Berauloz depuis trois générations. Viande bovine, hautes cultures, semences: tout est produit en mode bio. Et même les betteraves sucrières.



Des bufflonnes à Gollion

D’étranges bovidés paissent aux alentours du Moulin d’Amour depuis 2017. Le lait des bufflonnes de Serge Baudet est transformé en mozzarella à la Fromagerie André à Romanel-sur-Morges.



Libres cochons de Vullierens

À la ferme en Croix, les cochons de Caroline et Rudolf Steiner sont lâchés, en toutes saisons, dans les pâturages. Ils mangent et prennent des bains de boue ou de soleil quand ça leur chante.



Un bioverger à Marcelin

Un nouveau modèle de verger est expérimenté depuis 2013 sur le site de Marcelin, sous la conduite de l’équipe de la Ferme bio des Sapins.



Légumes au bord de la Senoge

La famille Bourgeois, à Vullierens, s’est tournée vers la production de légumes et la vente directe: asperges, fraises, tomates, aubergines, courgettes et courges, pour finir l’année en beauté.



Des fruits oubliés à Oulens

Le verger du Talent d’Alain et Annelise Vulliamy compte plus de 250 espèces d’arbres fruitiers, toutes des variétés oubliées ou en voie de disparition.



Mauvaises herbes à Goumoëns

Claude et Corinne Jaquier cultivent, en famille, une surface de 18 hectares axée sur les cultures spéciales, comme la multiplication des graminées et des fleurs sauvages.



Des lentilles à Goumoëns

Dans sa jolie ferme à Canack, Laurent Vulliamy fait pousser des lentilles vertes et du maïs pour la polenta. Il produit aussi des fraises et des framboises à cueillir soi-même et gère l’épicerie du village.



La Malterie de Bavois

Deux exploitations agricoles ont uni leurs efforts pour proposer aux brasseurs suisses un malt de haute qualité cultivé dans le respect de l’environnement.



Oignons de la plaine de l’Orbe

Le domaine de la famille Egger, à Chavornay, s’étend sur 238 hectares, sans compter les forêts et l’étang. Philippe et Simon sont les rois de l’oignon, qu’ils pèlent et mettent sous vide avec leur machine hi-tech.



Votre Cercle de vie à Château-d’Œx

Esther et Nicolas Mottier poursuivent le travail traditionnel du Pays-d’Enhaut tout en construisant pas à pas leur rêve d’un lieu touristique reconnectant l’être humain aux valeurs de la terre.



Les secrets du fromage d’alpage aux Mosses

Blaise Chablaix raconte avec passion la fabrication artisanale du fromage dans son alpage au-dessus des Mosses. Mais aussi les difficultés d’un petit paysan de montage.



Les patous de la Forclaz

En-dessus de la Forclaz, Jean-Pierre Vittoni fait paître ses moutons gardés avec l’aide de cinq chiens patous, dont deux débutent leur formation.



La délicieuse polenta d’Aigle

Dans son domaine de La Perrole, Pierre-Alain Schweizer cultive des légumes et des spécialités de céréales comme l’engrain, la polenta et l’orge selon les principes de la biodynamie.



Tomates en fête à Salavaux

Le maraîcher Benjamin Blaser, à Salavaux, s’est spécialisée dans la tomate depuis plus de vingt ans. Il en a testé plus de 1000 variétés, soit un tiers des espèces recensées dans le monde et organise chaque été une grande fête dédiée à ce fruit.



Le houblon de Grandcour

Sur son magnifique domaine de la Bluette à Grandcour, Philippe Pillonel a été le premier de Suisse romande à se lancer dans le houblon. Il cultive aussi un jardin d’aromatiques, se profile sur la diversification des semences et soigne des chevaux.



Dans les champs de tabac

C’est dans la Broye, entre Vaud et Fribourg, que se concentre 80% de la production suisse de tabac. À Vers-chez-Savary, Thierry Jaccoud nous dit tout sur la culture de l’herbe à Nicot.



Les petits fruits de Sédeilles

Maraîcher vert à succès, Urs Gfeller s’est lancé il y a trois ans dans la création d’une forêt de comestibles: 170 variétés de petits fruits sur une surface de 6000 m2 où les grands arbres se marient aux buissons.



Des Incas à Treytorrens

Le village de Treytorrens est sans doute le plus grand fournisseur de quinoa de Suisse au prorata des habitants. Trois exploitants, les familles Charbon, Scheidegger et Bütikofer, y cultivent cette plante des Incas.



Du grain au pain à Pomy

À la ferme des Terres Rouges, Caroline et Fabien Thubert-Richardet sont à la fois paysans, meuniers et boulangers. Ils produisent des céréales bios qu’ils transforment en farine dans leur propre moulin et fabriquent du pain à l’ancienne.



Méthanisation à Lignerolle

Frédéric Petermann et ses partenaires exploitent une étable de vaches laitières à Lignerolle. L’agriculteur s’est lancé dans la réalisation d’une installation de biogaz intégrant les engrais de ferme de l’étable et d’autres exploitations.



Le luthier paysan de Premier

Le maître luthier Hans Martin Bader s’est installé dans une magnifique ferme historique à Premier. Il y conjugue l’exercice de son art et les travaux de la terre.



Reine de son domaine à Premier

Gabrielle Candaux, 39 ans, divorcée, deux enfants, est depuis le début de l’année seule patronne de l’exploitation familiale à Premier. Particularité: c’est une pension pour génisses.



Bergers voyageurs à Vaulion

Colette et Luc Rempe élèvent des brebis et produisent du fromage et de la viande à la bergerie du Petit-Boutavent. Ils s’activent de mars à novembre et voyagent beaucoup. Ils ont notamment enseigné la fabrication du fromage à des femmes du Sultanat d’Oman.



La grande mue d’un domaine viticole à Perroy

L’exploitation viticole de la famille Taurian s’apprête à vivre de grands changements. La fille Marilyne, veut donner une orientation plus durable au domaine et se diversifier: fruits, légumes, céréales, fabrication de pain, activités cultuelles, etc.



Champions de la diversification à Gland

Stéphane et Stéfanie Baumgartner exploitent le domaine des Avouillons. Vente de lait à la ferme, présentation du monde agricole aux enfants, parrainage de poules… Pour ces champions de la diversification, l’avenir passe par l’interactivité.



L’amour des vivaces à Trélex

Esthète, fleuriste, décorateur, pépiniériste, Remy Jaggi cultive une grande variété de vivaces. Ses fleurs sont vendues au marché et dans ses magasins d’une incroyable poésie.



Étonnants agrumes de Borex

Niels Rodin s’est spécialisé dans la culture d’agrumes. Sous ses serres de Borex poussent Combawa, faustrime, yuzu, citron caviar et mains de Bouddha.



Vaches connectées à Crassier

Le député et syndic Serge Melly achève de rénover son domaine à Crassier. Il s’est lancé dans le bio avec l’arrivée des nouvelles technologies. Les vaches iront se faire traire toutes seules quand ce sera nécessaire.