Un été au zénith (39/41) – Comment les serres ont domestiqué le soleil Ces géants de verre sont des prouesses architecturales au service des plantes ainsi que des lieux de rencontres et de découvertes pour les humains. Yves Merz

Le jardin d’hiver, construit en 1911, est la plus ancienne des serres du Jardin botanique de Genève. Ses ouvrants pour l’aération et ses stores en lamelles de bois pour l’ombrage sont actionnés manuellement. CELLA FLORIAN/VQH

Les serres fascinent et intriguent. Par leur architecture aérienne, légère et transparente, mais aussi par leur fonctionnement ingénieux permettant de maîtriser les aléas climatiques, l’eau, l’air, la lumière, la chaleur, que ce soit dans un but de production agricole, de conservation et de découverte des plantes exotiques, ou d’ornement. Les plus prestigieuses ont été construites dans les grandes villes européennes (voir ci-dessous). Les jardins botaniques de Genève et de Lausanne ont aussi de belles serres qui valent le détour.

Situés entre le Palais des Nation et le Léman, les Conservatoire et Jardin botanique de Genève comprennent trois édifices de verre consacrés aux plantes: le groupe des serres tropicales, les plus récentes et les plus techniques du parc, la serre tempérée, reconnaissable à sa grande coupole blanche culminant à 21 mètres de haut, œuvre construite en 1986 par l’architecte Jean-Marc Lamunière. Et le jardin d’hiver, le plus ancien des trois édifices, érigé en 1911 par l’architecte Henri Juvet et l’artisan verrier Amiguet-Perrier.

Une rénovation contestée à Lausanne La serre du Jardin botanique de Lausanne, aux proportions atypiques (33 m par 5,60 m et 6,40 m de haut), s’inscrit dans le projet de l’architecte Alphonse Laverrière, qui a dessiné le jardin dans les années 1940. CELLA FLORIAN/VQH Construite en 1971, la serre du Jardin botanique de Lausanne a montré des signes de vétusté dès 1988. Mais ce n’est qu’en 2016 que la Municipalité octroyait le permis de construire, levant une opposition de la section vaudoise de Patrimoine suisse, qui a fait recours jusqu’au Tribunal fédéral. L’édifice de verre controversé a finalement été inauguré en 2019. Le projet de l’État de Vaud a été remanié à plusieurs reprises, notamment pour respecter le site paysager de la colline de Montriond et l’ensemble du jardin dessiné dans les années 1940 par l’architecte Alphonse Laverrière. Plus spacieuse et moins gourmande en énergie, la nouvelle serre abrite une collection de plantes tropicales et de plantes carnivores. «En tant que tête du parcours, la serre a une fonction accueillante, explique Marion Cassignol, architecte du bureau lausannois a-rr., qui a réalisé le projet. La mezzanine permet d’avoir une vue plongeante sur le parc. La serre est revêtue d’une seule peau de verre mais chaque pan vitré répond à des impératifs techniques: verre trempé ou feuilleté pour la sécurité, verre simple ou isolant pour l’ensoleillement.»

Ce jardin d’hiver, témoin de la révolution industrielle, est le préféré de Vincent Goldschmid, chef de culture et responsable des serres. Pour son intérêt patrimonial, pour la finesse et l’élégance de son ossature en fer, et parce qu’il fonctionne manuellement. «C’est un défi au quotidien de faire pousser et d’entretenir des plantes dans un espace où il faut maintenir toute l’année une température entre 18 et 20 degrés et un taux d’humidité d’environ 75%. On ne peut pas compter sur le climat. Il faut veiller sans relâche à trouver le bon équilibre entre la température, la luminosité, le taux d’humidité et la qualité de l’air.»

Réglages manuels

Contrairement à la serre tropicale semi-automatisée, dotée de capteurs thermiques et hygrométriques livrant des informations à l’ordinateur qui pilote le système d’exploitation, le jardin d’hiver nécessite l’attention avisée du jardinier. C’est lui qui gère l’arrosage, la nébulisation d’eau, le rafraîchissement et le renouvellement de l’air par la gestion manuelle des ouvrants.

C’est également lui qui va régler l’éclairage et s’occuper de protéger les plantes quand le soleil est trop puissant, ceci au moyen de stores à lamelles de bois actionnés à la main par des cordelettes et des poulies. Et parfois, il s’agit aussi de chauffer la serre avec l’énergie fournie par la centrale aux pellets. «J’ai l’impression de piloter un grand bateau à voiles, relève Vincent Goldschmid. Cette gestion du jardin d’hiver fait appel au savoir-faire et au ressenti du jardinier.»

1 / 8 Le jardin d’hiver abritera les plantes exotiques durant la mauvaise saison. CELLA FLORIAN/VQH

Des orangeries aux palais de verre La serre tropicale Palm House de Schönbrunn (1882), à Vienne, en Autriche, de l’architecte Franz von Segenschmid, se situe entre le baroque et le néoclassicisme. Getty Images/iStockphoto L’histoire des serres remonte aux expéditions coloniales. L’arrivée de produits exotiques, de plantes médicinales, d’orangers, de myrtes ou de lauriers-roses, que les rois et les princes ont voulu s’approprier et reproduire, a entraîné la création des premières serres en Europe. «Les jardiniers vont rechercher les moyens de contourner les aléas du climat», note Yves-Marie Allain, auteur d’«une Histoire des serres». À l’origine, ce qu’on appelait des orangeries étaient de simples lieux de stockage des plantes pour l’hiver. En France, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour voir apparaître de belles orangeries dans les grandes propriétés. Rapidement, ces nouvelles constructions vont devenir des lieux privilégiés pour les fêtes et les réceptions. Puis le jardin d’hiver, de plus en plus vitré et lumineux, remplace peu à peu l’austère orangerie. «Ces édifices deviennent autant des œuvres architecturales au service de la beauté et de la vie sociale, que des lieux de culture et de protection pour les plantes exotiques…», précise l’historien. Mais ce sont les progrès techniques découlant de la Révolution industrielle au XIXe siècle qui vont permettre de «marier le grand art avec l’habileté mécanique». La maîtrise de la plasticité du fer, les progrès des verriers et des chauffages innovants vont permettre la réalisation de serres de grandes dimensions. À l’occasion de la première exposition universelle de Londres en 1851, on construit le spectaculaire Crystal Palace. Avec ses 560 m de long et sa surface de 92’000 m², il faut près de 300’000 vitres de 30 x 120 cm pour couvrir cet immense vaisseau de l’architecte britannique Joseph Paxton. Ces constructions mythiques se sont multipliées de par le monde. Le complexe des serres de Laekin, en Belgique, pourrait figurer dans le livre des records avec son toit de verre ininterrompu sur une longueur de 700 mètres. Après la Première Guerre mondiale, cette folie des grandeurs et l’engouement pour les serres en général vont tomber en désuétude. Selon Yves-Marie Allain, l’art des jardins sortira de l’oubli dès 1980. Aujourd’hui, avec les problèmes liés aux changements climatiques, les serres pourraient représenter des solutions pour cultiver et conserver fruits et légumes exotiques à l’abri d’un climat hostile. Selon l’architecte Françoise-Hélène Jourdat, qui a conçu la verrière photovoltaïque des serres de Bordeaux en 2007, «la serre offre des solutions en matière énergétique et tout particulièrement cette énergie renouvelable qu’est le soleil.» La spectaculaire serre aux palmiers de Copenhagen (1874). Modernisée en 1980, cette serre de 94 mètres s’est inspirée du Crystal Palace de Paxton. Getty Images/iStockphoto

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.