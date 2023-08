Un été au zénith (40/41) – Coup de chaud sur le vignoble La vigne profite dans l’ensemble du réchauffement climatique. Pour le reste, les chercheurs énoncent des pistes pour la viticulture de demain. Cécile Collet

Vivian Zufferey, chargé de recherche à Agroscope, et Christoph Carlen, responsable de la station d’essais, dans les vignes du domaine viticole du Grand Brûlé à Leytron. Chantal Dervey

Certains n’hésitent pas à crier au loup: demain, à cause du réchauffement climatique, il n’y aura plus de chasselas dans le Dézaley, exit le pinot noir à Neuchâtel, arrachée la petite arvine des coteaux exposés de Fully.

La réalité est plus contrastée. «En fait, le réchauffement a plutôt jusque-là des conséquences positives pour la viticulture en Suisse», indique Vivian Zufferey, chargé de recherche à Agroscope. Le «plutôt» est de rigueur, car il faut aller dans la dentelle pour expliquer les enjeux d’une situation que la science étudie depuis plusieurs décennies, et depuis deux ans à la station d’essais Viticulture et Œnologie. Basée à Conthey (VS), elle regroupe quatre partenaires: Agroscope, l’État du Valais, Vitival (production intégrée valaisanne) et Agridea (centrale de vulgarisation agricole).

«Lorsqu’on parle de réchauffement, on évoque deux phénomènes séparés, précise Christoph Carlen, responsable de la station d’essais. D’un côté l’augmentation des températures, de l’autre le manque d’eau. Les températures ont augmenté d’environ 1,5° en Suisse au XXe siècle, c’est sûr. En revanche, il n’y a pas de tendance claire concernant la pluviométrie ces 160 dernières années (ndlr: des données sur les précipitations sont disponibles depuis 1865). Ce qu’on observe, c’est de plus longues périodes de pluie ou de sécheresse.»

Et les deux phénomènes sont parfois corrélés. «Avec l’augmentation des températures l’été, l’évapotranspiration a grimpé de 20% à 25% par rapport à cinquante ans en arrière, indique Vivian Zufferey. La réserve en eau des sols est donc plus souvent négative que par le passé, particulièrement dans les sols superficiels.»

Des pistes scientifiques

Pour répondre aux défis que pose le changement climatique – et à celui de la diminution des intrants dictée par une prise de conscience écologique –, les chercheurs étudient plusieurs pistes. Ils s’appuient sur le terrain et les vignerons valaisans pour mener leurs recherches. Cent parcelles plantées en chasselas et pinot noir, entre Les Évouettes et Visperterminen, servent pour les études d’entretien des sols.

«La recherche propose des couleurs, mais c’est le vigneron l’artiste, c’est lui qui peint.» Vivian Zufferey, chargé de recherche à Agroscope

Quarante autres permettent d’étudier l’état hydrique de la vigne. Elles ont été sélectionnées pour leur diversité de pratiques et de situations pédoclimatiques (caractérisant le climat au niveau sol). En outre, la station mène des recherches au Domaine du Grand Brûlé, à Leytron, et à Agroscope, sur quatre thèmes principaux: les techniques culturales, l’irrigation, l’encépagement, l’œnologie (lire ci-dessous). Ces compétences mises en commun de la recherche, de la vulgarisation et du terrain intéressent vivement les viticulteurs, car c’est bien de leurs vignes et de leur économie qu’il s’agit. «La recherche propose des couleurs, mais c’est le vigneron l’artiste, c’est lui qui peint», conclut Vivian Zufferey.

Les techniques culturales

Au vignoble du Grand Brûlé, à Leytron, l’herbe est laissée un rang sur deux dans une vigne de cornalin, pour observer la concurrence faite aux fruits. Chantal Dervey

Les «vignes jaunes», parce que la végétation des rangs était grillée à l’herbicide, sont de moins en moins la règle dans le paysage viticole. On voit toutefois que favoriser l’enherbement n’est pas une solution partout. «Dans certaines situations, l’herbe concurrence la vigne pour l’eau et les nutriments et peut altérer fortement la production et la qualité des raisins», observe la station d’essais. À Leytron, elle teste l’herbe un rang sur deux et la mécanisation dans l’autre rang. Différents mélanges de plantes sont semés.

Des études sont aussi menées sur le feuillage, et notamment sur le rapport feuille-fruit (la quantité de feuilles à conserver par rapport à la charge en raisins). Ici, la hauteur du feuillage est de 1,30 m et juste à côté, de 70 cm. «Cela permet de retarder quelque peu le développement de la vigne et aussi la date des vendanges, tout en conservant la fraîcheur des vins et en contrôlant la production de sucre et donc d’alcool», explique Vivian Zufferey.

Le feuillage de cette vigne de pinot noir est laissé à 1,3 m d’un côté et raccourci à 70 cm de l’autre, pour observer l’effet d’une telle taille sur l’avancée phénologique de la vigne. Chantal Dervey

Une troisième variante consiste à réduire la hauteur du feuillage plus tardivement. «Réduire la surface foliaire réduit aussi les besoins en eau de la plante, et donc la concurrence entre feuille et raisin concernant l’azote.» Attention toutefois à ne pas trop effeuiller une vigne: le raisin pourrait alors prendre un coup de soleil, appelé «échaudage».

L’irrigation

Dans les vignes de Leytron, le goutte-à-goutte est testé pour observer la résistance de la vigne aux différents apports d’eau. Chantal Dervey

La hausse des températures provoque une plus grande évapotranspiration des sols et donc un grand stress hydrique. Or, l’arrosage de vignes destinées à produire du vin AOC est interdit dès que le grain de raisin commence à gonfler, sauf dérogation. Cela pourrait changer à l’avenir. Au domaine expérimental d’Agroscope à Leytron, on teste l’irrigation au goutte-à-goutte avec de bons résultats. «En France, il y a trente ans, c’était tabou d’en parler, mais aujourd’hui on y est, renseigne Vivian Zufferey. Et dans des vignobles comme Napa Valley en Californie ou l’Argentine, il n’y a pas de viticulture sans irrigation.» Mais l’arrosage a un coût, à la fois économique – qui peut aller jusqu’à 10 francs au mètre carré pour du goutte-à-goutte – et écologique, dans un contexte de pénurie d’eau.

La vigne n’aime pas avoir trop d’eau et supporte bien un stress hydrique modéré, rappelle le chercheur. Sauf les blancs aromatiques par exemple, ou le chasselas. «Si c’est trop sec, il y aura moins d’azote qui sera synthétisé en arômes. Mais les viticulteurs savent cela et évitent de planter ces cépages dans des terrains trop séchards.»

L’encépagement

Des clones de plusieurs cépages sont cultivés afin d’établir des familles de variétés avec des caractéristiques différentes (précocité, acidité…). Chantal Dervey

Car avant toute mesure corrective, «adapter le cépage au terroir reste essentiel!» confirme Vivian Zufferey. Aujourd’hui, on plantera donc du pinot noir plus haut dans le vignoble et moins orienté plein sud. On privilégiera pour les parcelles basses et très ensoleillées des cépages rhodaniens ou méditerranéens. «Avant, on ne pouvait pas mûrir une syrah ici. Le réchauffement permet une diversification des cépages», commente le chercheur.

Les cépages résistant aux maladies fongiques de la vigne (oïdium, mildiou, botrytis et black rot) sont une solution étudiée de près depuis longtemps. «Désormais, les grandes pépinières internationales se lancent aussi dans la recherche de cépages résistants, c’est le signe que les choses bougent», indique Vivian Zufferey.

Mais alors que les divico ou divona rencontrent un bon succès, y compris au-delà de nos frontières, ils peuvent rencontrer une… résistance dans le commerce. «Le consommateur veut retrouver les goûts qu’il connaît», indique Christoph Carlen. Pourtant, grâce à eux, on vient de passer une étape importante: de nouvelles variétés sont mises au point en croisant des résistants avec nos cépages emblématiques.

Dans le canton de Vaud, les tests sont effectués avec du pinot noir, du chasselas, du gamay et du merlot. En Valais, ils sont menés sur le cornalin, l’arvine, l’humagne rouge et le savagnin. «Le cépage obtenu sera autre chose que du pinot ou de l’arvine, mais aura des caractéristiques organoleptiques semblables», explique Christoph Carlen. Si l’on n’a pas fait cela plus tôt, c’est que l’on manquait de génotypes avec plusieurs résistances contre les diverses maladies de la vigne.

Des études sont aussi menées sur les porte-greffes, afin de sélectionner les plus adaptés à des situations de sécheresse. Ainsi que sur des familles de clones d’un même cépage, plantés dans la même parcelle mais qui ont des caractéristiques différentes, notamment en termes d’acidité.

L’œnologie

Des techniques existent aussi à la cave pour continuer à vinifier nos cépages traditionnels, devenus selon les années trop riches en sucre et en alcool, et manquant de vivacité, d’acidité et de fraîcheur, bref d’équilibre. En 2022, un moût de pinot noir a été vinifié avec une variété de levure acidifiante. «Il en est résulté un vin légèrement acidifié et intéressant du point de vue aromatique», indique la station d’essais. Entre les lignes, on comprend que cela mériterait encore quelques ajustements.

C’est aussi prévu pour les cépages blancs, qui seront vinifiés en incluant de nouvelles levures productrices d’acide lactique. Une pratique déjà largement répandue est celle de ne pas réaliser de 2e fermentation (malolactique) afin de conserver davantage de fraîcheur dans le vin, indique Vivian Zufferey: «Mais parfois, lors de périodes caniculaires, il n’y en a déjà plus assez au moment de prendre cette décision.»

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.