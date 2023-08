Un été au zénith (41/41) – Not Vital a érigé une «Maison pour voir le soleil», au-delà des montagnes Plutôt coucher de soleil que lever, l’artiste grison de renommée internationale revient toujours en Engadine. Il y possède un château à Tarasp et un promontoire fort symbolique. Florence Millioud textes Jean-Paul Guinnard photos

Dans le domaine de son château de Tarasp, l’artiste Not Vital a érigé une édition de «Maison pour voir le soleil». D’autres ont été réalisées au Niger, en Patagonie, au Brésil et à Venise lors d’une Biennale dans une église. Jean-Paul Guinnard

À l’autre bout de la Suisse, à Tarasp, un château du XIe siècle peut en cacher un autre. Purement géométrique. Intriguant. Et… inhabitable, même s’il est flanqué de trois volées vertigineuses d’escaliers. Avec ses airs de rampe de lancement postée comme une sentinelle au-dessus d’une vallée de Basse-Engadine, on dirait que la construction cherche à envoyer plus haut, plus loin: c’est la «Maison pour voir le soleil» de Not Vital.

Cet artiste que les collectionneurs suivent avec ardeur dans les meilleures galeries mais que le grand public connaît moins, ce plasticien qui avait fondu 1000 bronzes en forme de bouses de vache – un combustible essentiel au Népal, mais qui fait des victimes parmi les enfants – pour financer un hôpital pour les grands brûlés à Katmandou. C’est aussi ce septuagénaire qui, ce jour-là, débarque de sa voiture, totalement lunaire!

Perché sur des zoccoli noirs, un chapeau noir, des pantalons bouffants aux imprimés d’oiseaux: on le dirait presque fellinien, sorti du générique de «La Strada». D’ailleurs, en cherchant bien dans sa bio, il s’est occupé d’un cirque à Rome. Enfant terrible des Grisons autant que figure parmi les plus inventives de la scène artistique internationale, Not Vital a l’extravagance fière. Éminente. Féconde.

Son vrai nom

1 / 5 Not Vital travaille depuis toujours en noir, blanc, gris. «Mais les couleurs viennent de plus en plus dans mon œuvre, surtout depuis que je vis plus souvent à Rio. Ce sont des bleus, des bleus assez sombres.» Jean-Paul Guinnard

Il n’y a qu’une seule chose qu’il n’ait pas inventée: son nom. Originaire de Sent, à quelques kilomètres de la forteresse qui coiffe cette colline de Tarasp, devenue en 2016 son château enchanté de folies de toute sorte (lire encadré). Et s’il est intarissable sur le précédent propriétaire, l’inventeur du bain de bouche Odol, qui a sauvé l’édifice de la ruine, l’artiste sait aussi s’interrompre pour laisser vivre ouvertement une pensée: «Avez-vous vu mes chevaux?» Un peu plus bas, deux montures paissent, dont la jument devenue son épouse lors d’une journée surtout prétexte à faire la fête.

On l’avait bien dit… l’homme est fantasque, prêt à changer le cours de la conversation pour profiter du vol d’un oiseau, même s’il se dit impatient. «Je fais toujours les choses vite, mais je sais qu’il faut aussi un temps de contemplation. Et pour ça l’art est fantastique.»

1 / 6 Dans son village natal de Sent, Not Vital possède toujours une maison. On la reconnaît à cette sculpture de Nijinski dans une position légendaire. Une autre version est à voir dans le Jardin de Daniel Spoerri, en Toscane. Jean-Paul Guinnard

On le ramène au soleil? Not Vital cite Nietzsche: «Depuis que je suis fatigué de chercher, j’ai appris à trouver», en pensant à sa vallée de Basse-Engadine.

«La moitié de l’année, il faut bien se dire que les seules tonalités sont le blanc et le gris. Il y a même des endroits qui ne voient jamais le soleil. D’ailleurs, c’est fou, lorsqu’on observe les personnes, elles regardent toujours vers le haut, au contraire des gens dans les pays chauds qui fixent le sol! Même si, pour moi, le cadeau le plus précieux… est la lune: le soleil, c’est tout. Il pourrait même servir de définition du monothéisme. Fascination, et à la fois boussole qui entraîne l’esprit à le chercher même au-delà des montagnes. C’est aussi ce que dit cette «Maison pour voir le soleil», elle m’amène à regarder plus loin que ma capacité visuelle.»

Sent, pour toujours

Derrière la fantaisie: Not Vital s’ingénie à briser la monotonie en poétisant la vie. À la différence que ses vers riment avec une étrangeté pure. Avec une forme de mélancolie. Ou encore avec le fantastique, comme celui de «Moon», cette sphère en acier inoxydable qui a atterri en miroir réfléchissant du côté de Plainpalais, à Genève. Ou, dans une autre version, sur l’étang de Tarasp.

Des traits de caractère, des façons de voir que l’artiste-nomade rattache à son coin de pays, à cette trempe de Romanche qui le rend si orgueilleux de faire partie d’une minorité. Deux aimants qui le font revenir, sans cesse! À Ardez, où il enrichit une impressionnante collection de livres en romanche des XVIIe et XVIIIe siècles. À Sent, où une dent semble être tombée comme un ovni dans son jardin. Ou à Tarasp, dans son château avec vue sur cette édition en ciment de «Maison pour regarder le soleil» .

«Au Niger, le coucher de soleil ne dure que quelques minutes, mais il est si puissant, si intense qu’on pourrait presque l’entendre.» Not Vital, artiste

Son parc immobilier en compte d’autres, toujours dans les lieux reculés de Patagonie, de Chine, du Brésil, d’Indonésie. Et?… Dans l’énumération, les réalisations se mêlent aux envies: on finit par perdre l’artiste dans ses pensées parties aux quatre coins du monde.

Revenu au moment présent, il ne s’avoue pas très lève-tôt et raconte l’aventure qui l’a fait bâtisseur. Et pas architecte. Not Vital tient à la nuance parce qu’elle désavoue l’idée de la répétition. Il a même inventé un mot-valise fondant sculpture et architecture en «scarch».

«La première, je l’ai faite en 1999 au Niger. Là-bas, le coucher de soleil ne dure que quelques minutes, mais il est si puissant, si intense qu’on pourrait presque l’entendre. Alors sur un coup de tête j’ai acheté un terrain et j’ai dit qu’on allait ériger une tour pour voir le soleil. On m’a dit que j’étais fou mais on a dessiné les plans dans le sable, sans règle, en treize minutes. Et on a construit. La maison mesure 13 mètres, on a fait des escaliers pour la consolider. L’un de treize marches, l’autre de 26 et le troisième de 39, des proportions qui ont servi pour les autres: c’est aussi simple que de faire un gâteau!»

Tarasp, un château d’artiste Dans la cour du château de Tarasp, un arbre de Not Vital. Jean-Paul Guinnard Le château de Tarasp pourrait être un musée d’art, il en a le contenu. Sauf que, vu et revu par Not Vital qui y a accroché ses œuvres et celles de ses amis artistes, de plasticiens émergents ou de peintres restés dans l’histoire, l’ensemble fonctionne sur un effet de surprise permanent et un petit air de subversion. À l’image de l’artiste qui a collectionné Rembrandt, Derain, Giacometti, Basquiat, Boetti, Warhol, Beuys, Ernst, Spoerri et tant d’autres.

Le Parkin Sent, terrain de jeu Le parc de sculptures de Not Vital à l’entrée du village de Sent et sa fleur de lotus devenue miroir. Jean-Paul Guinnard Le terrain, impossible à construire, est devenu un terrain de jeu pour l’artiste Not Vital. À l’entrée de son village natal de Sent, on visite son parc de sculptures. Une quête incessante de l’équilibre, qu’il soit physique lorsqu’un promontoire n’a pas d’attache, sportif lorsqu’il faut traverser un pont flanqué d’effigies d’ânes (le petit nom des habitants de Sent) ou tout simplement poétique avec une fleur devenue miroir.

Florence Millioud a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos Plus d'infos

