Mon tube de l’été 7/7 – «Un été de porcelaine» évoque chaque instant à vivre pleinement» Tout l’été, une personnalité romande raconte la chanson qui a marqué son existence. Cette semaine, l’infirmière et chroniqueuse dans ces pages Rosette Poletti se rappelle ce tube de Mort Shuman, qui a accompagné une période particulièrement heureuse. Alexandre Lanz

La chroniqueuse Rosette Poletti. SEBASTIEN ANEX/LMD

Il n’y a pas que «Le Matin Dimanche» dans la vie de Rosette Poletti! Fidèle à sa cultissime chronique «Sagesse» que vous dévorez chaque semaine dans les colonnes de votre journal dominical depuis 1987, la plus philosophe des infirmières a accepté avec l’enthousiasme qui la caractérise de partager la chanson qui lui rappelle l’insouciance de sa jeunesse et l’importance de vivre chaque instant intensément, délestés des remords et des regrets, pour créer les souvenirs qui jalonnent l’existence et décrochent irrésistiblement le sourire chaque fois qu’on y repense. Il s’agit de la tendre mélopée «Un été de porcelaine» de Mort Shuman, le chanteur américain qui aimait chanter en français en s’accompagnant au piano.