Tentative de meurtre à Zurich – Un étudiant suprémaciste blanc est condamné à la prison L’homme suprémaciste s’était bagarré contre des fans du FC Zurich en 2020 dans un centre commercial, avant de blesser grièvement l’un d’entre eux avec un couteau.

L’accusé portait un t-shirt à l’inscription «White Lives Matter» au moment des faits. KEYSTONE/Gaetan Bally

Lire aussi: Abo Arno, ex-néonazi et ex-homophobe, se bat contre le terrorisme blanc Abo Fusillade de Buffalo Les États-Unis face à la théorie du «Grand Remplacement» La justice zurichoise condamne un étudiant à cinq ans et demi de prison. Vêtu d’un t-shirt à l’inscription culte dans les cercles racistes, il s’était bagarré contre des jeunes fans du FC Zurich en 2020 avant de blesser grièvement l’un d’entre eux avec un couteau. Le 27 juin 2020, l’étudiant de 24 ans se rend dans un centre commercial de Zurich. Il porte un t-shirt à l’inscription «White Lives Matter», slogan de ralliement des suprémacistes blancs face au mouvement «Black Lives Matter» des milieux antiracistes.

Sur place, il repère un groupe de jeunes fans du FC Zurich dont plusieurs sont de couleur de peau foncée. Il va alors dans un magasin pour y acheter un couteau, puis sort du centre commercial.

Bagarre à cause du t-shirt suprémaciste

Un membre du groupe de fans, âgé de 18 ans, voit alors l’étudiant et repère son t-shirt. Il l’interpelle à ce sujet et exige qu’il quitte les lieux ou enlève son t-shirt discriminatoire pour ses camarades noirs. Une violente dispute s’en suit entre plusieurs membres du groupe et l’accusé.

Les protagonistes en viennent aux mains avant que le prévenu ne soit maîtrisé dans un premier temps. Le groupe s’éloigne de lui, mais l’étudiant sort son couteau et se rue sur le jeune homme de 18 ans. Il le poignarde à plusieurs reprises dans le dos et dans un bras.

Propos haineux sur Internet

Dans son jugement prononcé mercredi, le Tribunal de district de Zurich a reconnu le prévenu coupable de tentative de meurtre et d’autres délits liés notamment à des propos racistes, xénophobes et homophobes qu’il a proférés sur Internet. Il n’est pas allé aussi loin que l’aurait souhaité le procureur qui avait exigé une peine de 8,5 ans de prison. La défense avait plaidé la légitime défense.

ATS

