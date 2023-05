Révélations d’espionnage – Un ex-agent de la CIA prend pour cible les médias suisses Kevin Chalker nie avoir espionné des personnalités du football pour le Qatar. Il riposte en portant plainte, en particulier contre un journaliste. Thomas Knellwolf

Les accusations d’espionnage dans les médias suisses visent également le Qatar, pays organisateur de la Coupe du monde de football 2022. Le président de la FIFA, Gianni Infantino (à gauche), aurait également été espionné. GETTY IMAGES

Kevin Chalker a travaillé undercover pour les services secrets étrangers américains, dans des environnements dangereux. Selon ses propres déclarations, il était chargé par la CIA d’empêcher l’Iran et la Corée du Nord d’obtenir des armes nucléaires. C’est ce que révèlent des documents judiciaires suisses. Désormais, Kevin Chalker – devenu entrepreneur privé en sécurité – ne se bat plus en secret contre les mollahs ou les dictateurs, mais pour sa réputation. Depuis le siège de son entreprise au One World Trade Center de New York (où se trouvaient les Twin Towers jusqu’au 11 Septembre), il opère contre les médias suisses. L’Américain a fait des démarches auprès de trois autorités judiciaires à Zurich. Selon son équipe d’avocats, il a déposé plusieurs documents juridiques au cours des derniers jours. Cette rédaction a pu consulter les plus de 300 pages de requêtes, de plaintes et de dénonciations. L’ancien espion y critique les rapports de trois grandes sociétés de médias suisses: la SSR, l’éditeur Ringier et le groupe «NZZ». Kevin Chalker veut obtenir que les articles en ligne selon lesquels il aurait mené une énorme opération d’espionnage pour le Qatar contre des fonctionnaires du football soient supprimés ou adaptés. Pour cet ancien agent de la CIA, presque tout est faux.