États-Unis – Un ex-cardinal inculpé pour agression sexuelle sur un adolescent Theodore McCarrick est devenu jeudi le plus haut responsable catholique à être poursuivi au pénal dans le scandale des violences sexuelles au sein de l’Église.

L’ancien archevêque de Washington, âgé de 91 ans, défroqué en 2019, devra répondre de trois chefs d’accusation d’agression sexuelle sur un enfant de plus de 14 ans, a annoncé jeudi la justice américaine. AFP

L’ex-cardinal américain Theodore McCarrick a été inculpé d’agression sexuelle sur un adolescent, selon des documents juridiques consultés jeudi, devenant le plus haut responsable catholique à être poursuivi au pénal aux États-Unis pour des actes relatifs à l’immense scandale de violences sexuelles dans l’Église.

L’ancien archevêque de Washington, âgé de 91 ans, devra répondre de trois chefs d’accusation d’agression sexuelle sur un enfant de plus de 14 ans, d’après des documents d’une cour du Massachusetts, dans le nord-est du pays.

Theodore McCarrick a été défroqué en 2019, une sanction quasi inédite dans l’histoire de l’Église. Le Vatican l’avait reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement au moins un adolescent dans les années 1970, et d’avoir eu un comportement sexuel déplacé avec des séminaristes adultes.

Theodore McCarrick, qui jouait un rôle majeur dans la récolte de fonds auprès de riches donateurs américains, s’était d’abord vu retirer son titre de cardinal en 2018. Un rapport de 450 pages rendu public par le Vatican en 2020 avait conclu que l’ancien cardinal avait réussi à se frayer un chemin jusqu’aux plus hautes sphères de l’Église malgré des accusations récurrentes de violences sexuelles.

Le Saint-Siège avait admis en novembre dernier que l’ancien pape Jean-Paul II avait ignoré les mises en garde en offrant une promotion à Theodore McCarrick, pourtant cible de rumeurs persistantes d’agression sexuelle, corroborées par la suite.

Attouchements en récitant des prières

Les procureurs accusent Theodore McCarrick d’avoir touché un adolescent de façon inappropriée alors qu’il avait 16 ans et qu’ils se trouvaient ensemble dans une université du Massachusetts pour le mariage de son frère. Selon la victime, l’ex-cardinal l’avait attiré dans une pièce et avait touché ses parties génitales tout en «récitant des prières», selon la plainte.

Theodore McCarrick a fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires au civil, mais il s’agit de la première affaire pénale contre lui.

L’avocat de la victime, Mitchell Garabedian, a déclaré que son client avait été «très courageux» en portant plainte. «C’est le premier cardinal poursuivi au pénal aux États-Unis pour une infraction de nature sexuelle sur un mineur», a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’avocat de Theodore McCarrick, Barry Coburn, a affirmé que l’ex-cardinal «avait hâte de pouvoir aborder l’affaire devant un tribunal».

Plus de 300 «prêtres prédateurs» en Pennsylvanie

Ces dernières années, l’Église catholique a été secouée par une série de scandales de pédocriminalité. En 2018, une enquête des services du procureur de Pennsylvanie avait mis au jour des faits de sévices sexuels perpétrés par plus de 300 «prêtres prédateurs» sur au moins mille enfants, et couverts par l’Église catholique de ce seul État.

L’Église américaine a reçu entre 1950 et 2016 des plaintes de plus de 18’500 victimes de sévices sexuels commis par plus de 6700 membres du clergé, selon le site bishop-accountability.org.

Plusieurs membres de la hiérarchie ecclésiastique ont dû démissionner après avoir protégé des prêtres coupables d’agressions sexuelles, notamment le défunt cardinal Bernard Law.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.