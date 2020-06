Procès pour escroquerie – Un ex-comptable dupait Nestlé via des expatriés fictifs Pendant cinq ans, un employé jouissait des salaires et cartes de crédit de collègues fictifs. Son ex-compagne en a profité et comparait également. Romaric Haddou

Nestlé s’est aperçu du préjudice après la démission de son employé, constatant une importante baisse des dépenses. KEYSTONE

Le préjudice se monte à 1,76 million de francs. Le résultat d’un peu plus de cinq ans d’opérations comptables frauduleuses aux dépens de la Société pour l’exportation des produits Nestlé (SEPN), entité du groupe agroalimentaire éponyme, basée à La Tour-de-Peilz. Une escroquerie pour laquelle un ex-comptable, en charge de la supervision des flux financiers à destination des expatriés, comparaissait jeudi devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il répond notamment d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent.

Aujourd’hui âgé de 38 ans, le prévenu admet s’être enrichi très rapidement après son engagement, et grâce à deux méthodes distinctes. D’abord en utilisant les cartes de crédit professionnelles d’employés ne travaillant plus ou pas encore pour Nestlé. Ensuite, en créant de faux profils d’expatriés dans le système informatique de l’entreprise et en faisant verser leurs salaires et leurs indemnités sur des comptes bancaires ouverts par quatre de ses proches. Parmi eux, son ex-compagne, qui comparaissait également ce jeudi et confirme qu’elle n’ignorait rien de la provenance de l’argent. Celui-ci permettait au couple de mener la grande vie, à coups de séjours dans des destinations paradisiaques, de produits de luxe et d’hôtels haut de gamme. «Un train de vie ébouriffant, des sommes considérables dont il ne reste rien hormis quelques vêtements et de la maroquinerie», pointe le procureur, Anton Rüsch.

Tout l’enjeu, pour le tribunal, est de savoir dans quelle proportion les deux accusés ont personnellement bénéficié des fonds. Si l’ex-comptable, né dans le Chablais valaisan et actif dans le mannequinat, répète qu’il réglait la majorité des dépenses du ménage, sa compagne de l’époque bénéficiait d’un pécule mensuel lui assurant un quotidien très confortable. Le Ministère public y voit aujourd’hui «une faute égale et une peine qui doit être la même», en l’occurrence 3 ans de prison assortis d’un sursis partiel, soit d’une peine ferme de 18 mois. Sans compter le remboursement des sommes indûment perçues. Une hérésie pour Me Ménya Arab-Tigrine, la défense de la prévenue, estimant qu’évoquer «un duo équitable c’est travestir la réalité» et réclamant une peine plus clémente pour sa cliente. «Lui pouvait le faire sans elle, d’ailleurs il l’a encore un peu fait après leur séparation.»

S’il l’a effectivement fait, c’est parce qu’il en a eu «l’opportunité», que «sa compagne avait des exigences élevées» et surtout face à «une absence totale de contrôles internes», liste Me Ludovic Tirelli, avocat du comptable. Car au-delà de la répartition du butin, c’est sur la relative facilité de son obtention que s’est concentré le tribunal. Comment est-ce possible que Nestlé ne s’en soit rendu compte qu’après la démission de l’accusé en constatant une subite baisse des dépenses? «Car les comptes présentés étaient propres», répondent les avocats de l’entreprise.

Par exemple, pour les cartes de crédit, le prévenu procédait ainsi: il recevait le bilan mensuel de ce qu’avaient effectivement dépensé les expatriés d’un marché étranger et le gonflait avec ses propres dépenses au moment de l’entrer dans le système. Le montant final correspondait ainsi aux rapports des débits transmis par l’établissement bancaire concerné. Le contrôle interne intervenait uniquement sur ces deux montants, strictement identiques. «En vérifiant les décomptes ligne par ligne et personne par personne, on aurait pu se rendre compte du procédé, or c’était justement le travail de monsieur», déplore la partie plaignante.

Le verdict est attendu vendredi en fin de journée.