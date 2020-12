Canton de Zurich – Un ex-directeur de clinique s’est enrichi au détriment de l’hôpital L’Hôpital universitaire de Zurich a porté plainte contre un ancien employé qui aurait traité des patients pour le compte de son cabinet privé en utilisant le personnel de l’USZ.

Au printemps, un donneur d’alerte avait révélé, entre autres irrégularités constatées à hôpital universitaire, que ce médecin orientait systématiquement des patients de l’USZ vers son cabinet privé. KEYSTONE

Un ancien directeur de clinique de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) voit les reproches portés contre lui s’accumuler. Il aurait traité des patients pour le compte de son cabinet privé en utilisant le personnel de l’USZ, sans s’acquitter des frais. L’établissement a porté plainte contre lui.

Directeur de la clinique de chirurgie orale et maxilo-faciale, le principal intéressé a démissionné de son poste en juin dernier. Au printemps, un donneur d’alerte avait révélé, entre autres irrégularités constatées à hôpital universitaire, que ce médecin orientait systématiquement des patients de l’USZ vers son cabinet privé. L’établissement a alors mandaté une enquête externe.

Selon les résultats de cette enquête publiés mardi, les reproches formulés à l’encontre du directeur de la clinique se confirment. Pire, le médecin a administré à des patients de l’USZ des traitements complémentaires pour le compte de son cabinet privé, alors qu’ils étaient réalisés avec le personnel de l’USZ au Centre de médecine dentaire de l’Université de Zurich, comme les soins ambulatoires ordinaires. Il ne s’est jamais acquitté des frais correspondants auprès de l’hôpital universitaire.

Ce faisant, «il s’est enrichi au détriment de l’USZ», dénonce mardi l’établissement. Patients et caisses maladies n’ont, en revanche, pas été lésés. L’hôpital universitaire a déposé plainte contre l’ancien directeur de clinique et s’est séparé de lui avant l’entrée en vigueur de sa démission. En outre, il a renforcé ses mesures de surveillance et résilié son contrat avec le Centre de médecine dentaire.

Chirurgie cardiaque: facturation erronée

Par ailleurs, l’USZ a aussi publié mardi les résultats d’une autre enquête externe qu’il avait mandatée. Celle-ci concerne des facturations erronées dans sa clinique de chirurgie cardiaque.

Durant trois ans, l’administration de cette dernière a systématiquement facturé en tant qu’honoraire de visite médicale ordinaire des visites médicales interdisciplinaires, à l’adresse des patients en soins intensifs, détenteurs d’une assurance complémentaire. Telle est la principale conclusion de l’enquête.

Les médecins concernés n’étaient pas au courant de cette irrégularité. L’USZ a entretemps restitué aux caisses maladie l’argent indu. Elle a aussi déposé plainte contre inconnu et exigé la restitution des honoraires perçus de manière erronée.

Année «scandaleuse» pour l’USZ

L’Hôpital universitaire de Zurich a vécu une année 2020 très mouvementée sur le plan disciplinaire. En février, un médecin lanceur d’alerte a dénoncé trois scandales dont celui de la clinique de chirurgie orale et maxilo-faciale.

L’ancien chef de la chirurgie cardiaque est, lui, accusé, d’avoir utilisé des implants de sociétés dans lesquelles il possède une participation financière, sans l’avoir déclaré. Il aurait aussi embelli les résultats d’études concernant ces implants. Il a été démis de ses fonctions en juillet.

L’USZ a déposé une plainte contre lui et une enquête pénale a été ouverte. L’hôpital lui reproche aussi d’avoir accédé au système informatique et d’avoir modifié des données malgré sa mise en congé et l’enquête pénale en cours.

Quant au directeur de la clinique de gynécologie, il aurait opéré trois femmes en même temps, selon le plan d’organisation des opérations. Il a déjà démissionné en juin.

Enquête parlementaire

Le lanceur d’alerte a aussi été licencié en mai dernier. L’USZ l’a ensuite réhabilité et réintégré au sein de l’hôpital. L’annonce de son retour a entraîné une division au sein de l’équipe de chirurgie cardiaque.

Ces scandales ont incité le Grand conseil zurichois à examiner la situation au sein de l’USZ. La commission de surveillance de l’éducation et de la santé a ouvert une enquête parlementaire. Elle est menée par une sous-commission.

ats/nxp