Fraude à la taxe CO₂ – Un ex-fonctionnaire fédéral sera jugé pour corruption Un homme comparaîtra aux côtés de deux garagistes alémaniques pour une escroquerie à 9 millions de francs dans le cadre de l’importation de véhicules polluants. Benjamin Pillard

Keystone

Un pot-de-vin mensuel de 2000 francs cash, remis en mains propres durant plus de trois ans. Telle est la somme qu’aurait acceptée un ancien agent technique du siège de l’Office fédéral des routes (Ofrou). En échange, le fonctionnaire aurait permis à un garage alémanique – dirigé selon nos informations par un père et son fils – de ne pas être taxé sur les émissions de CO 2 des voitures neuves importées par cette entreprise.

Et ce, par une saisie informatique erronée des données dans le cadre du calcul des pénalités prévues depuis 2012 pour les modèles les plus polluants.