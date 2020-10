Généreuse donation – Un ex-lutteur valaisan a reçu 6 millions de l’Azerbaïdjan Un ancien président de la Fédération internationale des luttes associées a touché un cadeau de l’État du Caucase. Il dément toute corruption mais a tenté d’être exonéré d’impôts. Julien Wicky

L’homme est un ancien champion de lutte et ex-président de la Fédération mondiale (image d’illustration de la Fête fédérale de lutte de 2019 à Zug.) Christian Pfander/Tamedia AG

C’est un cadeau d’une générosité certaine. L’Azerbaïdjan, état pétrolier du Caucase, a versé pas moins de 6,5 millions d’euros à l’ancien président de la lutte mondiale et ancien champion de la discipline, domicilié à Martigny (VS). Cette affaire, racontée ce mercredi matin par nos confrères du Matin.ch, ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral daté du 8 juin et publié deux semaines plus tard. Mais le Valais est aujourd’hui en plein bouillonnement à deux semaines d’élections communales qui concernent l’entourage proche du lutteur.

Reste que l’affaire est totalement rocambolesque et sans les recours en justice intentés par le lutteur de Martigny et son épouse, on n’aurait sans doute jamais rien su de cet étrange versement. Nous sommes en 2012 et l’homme préside alors la Fédération internationale des luttes associées depuis 2002. Avec son épouse, ils déposent leur déclaration fiscale dans laquelle ils précisent avoir perçu un don de 5 millions d’euros (faisant suite à un précédent versement, en 2010, d’un million et demi d’euros).

Rien d’illégal

Le lutteur aurait bien aimé que cette somme ne soit pas considérée comme un revenu et échapper ainsi à une importante taxation. Le service valaisan des contributions ne l’a pas entendu de cette oreille, mais l’ex-champion de lutte a contesté cette imposition jusqu’au Tribunal fédéral, raison de la publicité de ce dossier. On apprend dans l’arrêt que sa banque avait ouvert une procédure pour blanchiment d’argent à la suite du premier versement mais elle a abouti sur une ordonnance de classement en 2014.

«Personne n’aurait rendu cet argent. D’une certaine manière, c’est comme si j’avais gagné au loto. J’étais président uniquement par amour de la lutte» L’ex-lutteur débouté par le Tribunal fédéral

Le Valaisan l’assure, il n’a rien fait d’illégal. S’il a refusé de répondre à nos confrères du «Matin», il donne sa version au «Nouvelliste». Sur le site du quotidien valaisan, il assure avoir démissionné de son poste de président juste après le second versement, «pour ne pas être acheté». Au préalable, il avait pourtant participé, par son poste, à l’attribution des championnats d’Europe 2010 à l’Azerbaïdjan. Juste après sa démission, l’Azerbaïdjan a cessé d’honorer un contrat de sponsoring, ce qui fait dire au TF qu’il s’agit «d’un indice plaidant en faveur de l’intérêt du pays à ce que le recourant occupe la présidence de la fédération sportive».

Un cadeau d’anniversaire

Pour le lutteur, le premier versement «était un cadeau d’anniversaire» et le second visait «à honorer ses œuvres». Sur place, des proches du gouvernement seraient venus chercher son épouse à son hôtel pour la conduire dans la banque où elle a signé le contrat de donation des cinq millions d’euros. «Personne n’aurait rendu cet argent. D’une certaine manière, c’est comme si j’avais gagné au loto. J’étais président uniquement par amour de la lutte.»

Et même si la justice avait pu démontrer une quelconque influence liée à ce versement, le délit de corruption ne s’appliquait pas aux privés à l’époque. La loi a changé depuis. En attendant, le lutteur a dû s’acquitter de 2,5 millions de francs d’impôts puisque le Tribunal fédéral l’a débouté.