Justice de l’Est vaudois – Un ex-municipal vendait des faux contrats d’assurance Le Ministère public reproche à un ancien élu d’Aigle, bientôt en procès, d’avoir utilisé des en-têtes d’une vraie compagnie pour duper ses clients. Flavienne Wahli Di Matteo

Le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois jugera l’ancien élu les 23 et 24 janvier prochains à Vevey. CHANTAL DERVEY

On en sait davantage sur les malversations qui ont fait chuter un municipal d’Aigle en 2017. Le procès agendé aux 23 et 24 janvier prochains à Vevey devrait confronter cet ancien patron de plusieurs sociétés fiduciaires, comptables et immobilières à des accusations d’escroquerie par métier, abus de confiance et gestion déloyale aggravée.