Base aérienne de Payerne – Un F/A-18 va reprendre ses vols d’entraînement à basse altitude En vue de la saison des meetings aériens, le pilote du F/A-18 «Solo Display» doit effectuer des vols afin de maintenir son niveau. Ceux-ci sont prévus le mardi 20 avril et le vendredi 21 mai dans les secteurs de Payerne (VD) et Forel (FR).

Les Forces aériennes annoncent des vols d’entraînement à basse altitude pour leur F/A-18 de démonstration. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le F/A-18 de démonstration va reprendre ses vols d’entraînement à basse altitude en vue de la saison des meetings aériens. Les vols sont prévus le mardi 20 avril et le vendredi 21 mai à partir de la base de Payerne (VD).

En raison d’une pause de plusieurs semaines entre le dernier entraînement et le premier show au programme, le pilote du F/A-18 «Solo Display» doit effectuer des vols afin de maintenir son niveau, indiquent les Forces aériennes dans un communiqué.

Matin et après-midi

Des entraînements sont prévus le mardi 20 avril et le vendredi 21 mai. Ces vols à basse altitude sont programmés le matin et l’après-midi. D’une durée de 12 minutes à chaque fois, ils auront lieu dans les secteurs de Payerne et Forel (FR).

Les heures de vol peuvent varier en fonction de la météo, d’enterrements ou d’impératifs techniques, précisent les Forces aériennes.

ATS

