Suisse – Un fabricant d’engins explosifs arrêté en Argovie Un homme a été interpellé vendredi par la police cantonale argovienne suite à plusieurs détonations qui avaient retenti près de Klingnau en mars dernier. Le quarantenaire a avoué avoir fabriqué des explosifs mais assure qu’il n’avait pas de mauvaises intentions.

L’homme avait commandé les ingrédients sur internet, a indiqué la police cantonale d’Argovie. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Un homme a été temporairement arrêté à Klingnau (AG) vendredi, suspecté d’avoir fabriqué plusieurs engins explosifs. Le Suisse de 42 ans a avoué les faits, mais affirme avoir agi par pur intérêt pour la pyrotechnie. Il avait commandé les ingrédients sur internet.

L’homme a admis avoir fabriqué les explosifs et les avoir fait exploser à l’extérieur du village, indique samedi la police cantonale argovienne. Pendant l’interrogatoire, il a cependant souligné ne pas avoir de mauvaises intentions.

Ces déclarations doivent maintenant être approfondies et évaluées, précise la police. Le Ministère public de Brugg-Zurzach a ouvert une enquête pénale, qui sera poursuivie par le Ministère public de la Confédération. L’homme de 42 ans a été libéré après l’interrogatoire.

Plusieurs détonations

Des détonations ont retenti à plusieurs reprises pendant deux nuits en mars dernier dans la région de Klingnau, dont la cause était inconnue. Quelques jours plus tard, une personne a trouvé un objet ressemblant à un bâton de dynamite et a prévenu la police.

Des spécialistes de l’institut médico-légal de Zurich ont alors procédé à un examen plus complet de l’objet en laboratoire. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un pétard fait maison.

Ces derniers jours, trois autres engins explosifs ont été trouvés au-dessus du village. L’un d’entre eux était toutefois une fusée de feu d’artifice standard, qui n’avait rien à voir avec l’accusé.

( ATS/NXP )