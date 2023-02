Peinture – Un fabuleux Caillebotte à Orsay grâce à LVMH Le célèbre musée parisien a acquis la toile «Partie de bateau», d’une valeur de 43 millions d’euros. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Gustave Caillebotte, «Partie de bateau», 1878, huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris. EPA/TERESA SUAREZ

Une nouvelle pépite impressionniste vient de rejoindre les cimaises du Musée d’Orsay à Paris. L’huile sur toile de 89,5 x 116,7 cm est signée Gustave Caillebotte. Valeur? 43 millions d’euros! Une somme difficile à réunir sans l’aide d’un mécène de grande envergure. Son identité fut rendue publique le 30 janvier 2023. Il s’agit du groupe LVMH. En 2019, il avait fait don de 200 millions d’euros pour le sauvetage et la restauration de la cathédrale de Notre-Dame, ravagée par les flammes. L’une de ses opérations les plus remarquables à ce jour, mais qui en cache bien d’autres dédiées à l’art et à la culture.

Réalisé en 1878 et baptisé «Partie de bateau», l’œuvre est également connue sous le titre de «Canotier au chapeau haut-de-forme». Le personnage ainsi peint en plan serré, comme si nous avions embarqué avec lui, rame sur l’Yerres, une rivière située non loin de la propriété de la famille Caillebotte, près de Paris. «Il s’agit du plus important trésor national acquis par l’État grâce au mécénat depuis la création de cette catégorisation légale en 1993», a commenté Jean-Paul Claverie, conseiller du PDG de LVMH Bernard Arnault, à propos du Caillebotte. Il demeurait jusque-là en mains privées.

Actuellement exposé à la place du célèbre «Bal du moulin de la Galette» de Renoir, au cinquième étage, il entamera prochainement une tournée qui passera par une vingtaine de musées de France. Et l’on annonce déjà une grande rétrospective Caillebotte à l’automne 2024, à Orsay.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.