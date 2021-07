Appel à témoin – Un faux policier écume les bistrots lausannois pour les arnaquer Un homme soutire de l’argent aux serveurs et autres gérants des bars et restaurants. Puis disparaît dans la nature. La police recherche ses victimes. Laurent Antonoff

L’arnaqueur cible les bars et les restaurants de la région lausannoise Une enquête pénale est en cours. ©Florian Cella/24 heures Florian Cella/24 heures

Il a un certain culot, il faut bien l’admettre. Depuis le mois de mai dernier, un homme embobine les serveurs et les gérants de bars et de restaurants. À tel point qu’on lui prête des centaines de francs, juste sur sa bonne foi, une somme que les tenanciers ne revoient bien évidemment jamais.

La profession qu’il affirme exercer y est dans doute pour quelque chose: l’homme dit être policier. Ou agent de sécurité. Ou avocat. Sa zone de prédilection: la région lausannoise.

Le mode opératoire de cet homme est toujours le même. Il se présente dans les établissements publics, affirme être policier, ou parfois avocat ou agent de sécurité, pour gagner la confiance du personnel. Il raconte alors une histoire fantaisiste afin de soutirer de l’argent en monnaie.