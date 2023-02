Manifestation oenotouristique à Sion – Un festival dans les guérites jaunes du Mont d’Or Le «plus vieux domaine» viticole du Valais fête ses 175 ans avec le Pigalle Festival, d’avril à novembre 2023. Cécile Collet

Le Domaine du Mont d’Or est reconnaissable à ses guérites jaunes disséminées sur ses 220 terrasses. OLIVIER MAIRE/PHOTO-GENIC.CH

Connaissez-vous le Domaine du Mont d’Or? Cela vous aidera sans doute à répondre oui si l’on vous donne un indice: ses guérites jaune profond. Revendiquant son statut de «plus vieux domaine viticole valaisan», la cave de Sion fête son 175e anniversaire du 29 avril au 11 novembre, avec le Pigalle Festival.

Vol de plaque à Paris

Pigalle? Un vieux reste d’une fête d’entreprise arrosée à Paris, où des employés avaient dérobé la plaque de la place. «Elle est fixée sur une guérite depuis lors, sourit Marc-André Devanthéry, directeur de la cave. C’est là que se produiront la plupart des artistes cet été.»

Pour constituer le joli programme du festival, le Mont d’Or s’est appuyé sur Art Valais, Vignes & Culture, ainsi que le PALP Festival. Tout n’est pas encore dévoilé, mais l’on sait déjà que Phanee de Pool, Christian Mukuna et Sandrine Viglino se produiront du 15 au 17 juin. Le 29 juillet, le PALP proposera L’Or de Pigalle, dont le contenu est encore tenu secret.

175 œuvres en plein air

Tout au long de l’été, Art Valais – en résidence au domaine depuis 2019 – dévoilera son Open Air Museum, un parcours d’art sur les thèmes mémoire et mouvement. Au départ du château du Mont d’Or, plusieurs itinéraires permettront de découvrir 175 œuvres installées sur le domaine. Vernissage le 29 avril.

«On dit souvent que c’est le plus vaudois des domaines valaisans. Parce qu’il appartient à Schenk, mais aussi parce qu’il a été fondé par un Vaudois en 1848.» Marc-André Devanthéry, directeur du Domaine du Mont d’Or

Tout cela sera évidemment accompagné des vins du vignoble héroïque de 24 hectares et 220 terrasses, la plus grosse propriété viticole de Schenk en Suisse (sur une vingtaine). «On dit souvent que c’est le plus vaudois des domaines valaisans, raconte Marc-André Devanthéry. Parce qu’il appartient à Schenk, mais aussi parce qu’il a été fondé par un Vaudois en 1848.»

L’homme, le major François-Eugène Masson, de Territet, campait là avec sa compagnie de carabiniers durant la guerre du Sonderbund et aurait été conquis par la beauté du paysage. Il reviendra l’année suivante et entreprendra de défricher toute la colline de Montorge, qui ne comptait alors que peu de vignes. Il constituera ainsi le premier domaine moderne du canton. Bien plus tard, en 1870, on doit à son fils Georges l’importation des premiers plants de johannisberg en Valais, depuis les bords du Rhin.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

