Lourde défaite face à Aarau – Un festival de buts, mais un SLO qui se renferme Stade-Lausanne n’est plus tout à fait lui-même. Il a offert un hommage très classe à Michaël Perrier samedi, avant de se perdre sur le terrain (2-5 contre Aarau). Florian Vaney

Rayan Kadima et le SLO se trouvent dans le dur. Keystone

Rien à dire, Michaël Perrier a eu droit à un fort bel hommage. Dix minutes pleines accordées à celui qui a mis fin à sa carrière après son accident cardiaque et ses journées déchirantes passées dans le coma au printemps dernier. Cette succession de vidéos et de mots touchants prononcés par ceux qui l’ont côtoyé durant ses années de joueur, il la méritait mille fois. Comme une excellente manière de refermer pour de bon le livre. Sofyan Chader et Brighton Labeau ont bien essayé de prolonger l’hommage sur le terrain, une fois le match lancé, mais les deux bijoux de buts du duo français n’ont pas suffi à vraiment incarner cette idée.