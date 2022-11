Première à Lausanne – Un festival du film judiciaire à l’honneur au cinéma Bellevaux Deux films suivis d’un débat sont au programme de la première édition du festival prévu le 19 novembre dans la cité vaudoise.

La première édition du festival est organisée avec le soutien de l’Ordre des avocats vaudois. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Lausanne accueille samedi prochain sa première édition du Festival du film judiciaire. Deux films sont à voir au cinéma Bellevaux, chacun accompagné d’un débat avec des personnalités du milieu de la justice et du cinéma.

«Les choses humaines»

La première projection permettra au public de voir «Les choses humaines», film d’Yvan Attal sorti l’an dernier. Pour la seconde, les organisateurs ont choisi un film de 2022, «Goliath» de Frédéric Tellier.

Les débats seront animés par les avocates genevoises Yaël Hayat et Tali Paschoud, mais aussi par la réalisatrice Anne Thorens et l’ancienne politicienne et juriste vaudoise Suzette Sandoz. Deux membres de l’Université de Lausanne, la professeure Camille Perrier Depeursinge et Adèle Morerod, seront aussi de la partie.

Cette première édition est organisée avec le soutien de l’Ordre des avocats vaudois.

ATS

