Musique classique – Un festival veveysan verra fleurir les talents Le Vevey Spring Classic tiendra sa première édition en juin prochain. Le nouveau rendez-vous permettra aux prodiges de collaborer avec des stars de la musique classique. Noriane Rapin

Le Vevey Spring Classic tiendra sa première édition en juin prochain. Le nouveau rendez-vous permettra aux prodiges de collaborer avec des stars de la musique classique. DR

«Servir de mentors pour le classique du futur, voilà notre devise.» Au dire de Philippe Loup, chargé de communication du Vevey Spring Classic, le festival qui sera lancé ce printemps au Théâtre le Reflet ne ressemblera pas à ses pairs de Gstaad ou de Verbier. Centré sur la génération montante de la musique classique, le nouveau rendez-vous permettra aux jeunes prodiges de collaborer avec les grands noms lors de master classes et de concerts.

Plusieurs têtes d’affiche occuperont la scène pendant le week-end consacré aux représentations, du 3 au 5 juin prochains. Parmi elles, la violoniste Janine Jansen ou le pianiste Francesco Piemontesi. Auparavant, ils prendront sous leur aile un ou deux protégés pendant cinq jours de master classes, auxquelles le public pourra aussi assister.

«L’idée du festival est de tisser des réseaux dans le monde entier, d’avoir des antennes pour découvrir les talents de demain, explique encore Philippe Loup. C’est l’une des manières de rendre actuelle et vivante la musique classique.» Un partenariat a par exemple été conclu avec le concours Enescu de Bucarest, dont la dernière lauréate viendra à Vevey ce printemps.

Un concept différent

Le codirecteur artistique du Vevey Spring Classic, le chef d’orchestre Wilson Hermanto, ne craint pas la concurrence des grands festivals de l’été. «Même s’il est de taille plus modeste, il a un concept différent. Et comme il y a déjà une grande offre musicale pendant la saison estivale, il se déroule plus tôt dans l’année.»

En outre, les organisateurs visent un public d’adolescents ou de jeunes adultes. Ils songent par exemple à investir l’aspect visuel, très peu exploité par ce secteur. «La musique classique est perçue comme ennuyeuse, regrette Wilson Hermanto. Il est vrai qu’elle demande un effort. Mais je crois aussi que cet effort nous rend meilleurs. Nous pouvons aider la société à être plus curieuse, et cela passe avant tout par les jeunes.»

Vevey, un choix évident

Le Vevey Spring Classic prendra ses quartiers dans la Ville d’Images pour cette raison. «Nous pouvons y recréer un public, estime Philippe Loup. C’est une ville dynamique, où la culture est plus alternative.» Mais le jeune festival permettra aussi à la bourgade de renouer avec un pan de son histoire.

«C’était une destination privilégiée de certains compositeurs et musiciens, s’enthousiasme Wilson Hermanto. Tchaïkovski a longuement séjourné à Vevey, Gounod a composé son opéra «Faust» à l’hôtel des Trois Couronnes… Il semble que la ville s’est un peu détournée de cette tradition. Nous espérons y remédier.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.