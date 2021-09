Jeux paralympiques – Un feu d’artifice suisse pour conclure Le marathon a souri aux para-athlètes suisses. Marcel Hug a raflé sa quatrième médaille d’or de la compétition, alors que Manuela Schär a remporté une cinquième médaille en terminant deuxième. Sport-Center

À eux deux, Marcel Hug et Manuela Schär ont remporté 9 des 14 médailles suisses à Tokyo! AFP

Incroyable feu d’artifice suisse en baisser de rideau des Jeux paralympiques de Tokyo. Marcel Hug et Manuela Schär ont en effet rapporté une 13e et une 14e médailles à la délégation helvétique.

Le Thurgovien Marcel Hug, qui avait déjà décroché l’or sur 800, 1500 et 5000 m en fauteuil roulant, a cette fois remporté le marathon. Il a donc gagné les quatre courses auxquelles il a participé, contribuant grandement à l’excellent résultat suisse.

De son côté, la Lucernoise Manuela Schär a conquis une cinquième médaille (en autant de courses) en terminant deuxième du marathon féminin. Son bilan final: or sur 400 m et 800 m, argent sur 1500 m, 5000 m et le marathon.

À eux deux, Marcel Hug et Manuela Schär ont donc remporté 9 des 14 médailles helvétiques. Pour mémoire, les cinq autres breloques ont été remportées par l’athlète Catherine Debrunner (or sur 400 m, bronze sur 800 m), la sauteuse en longueur Elena Kratter (bronze), la nageuse Nora Meister (bronze sur 400 m nage libre) et l’inusable cycliste en fauteuil Heinz Frei (argent, sa 35e médaille olympique).

Un bilan exceptionnel, l’ambition de Swiss Paralympic étant à la base de remporter 6 médailles au minimum. Les athlètes ont permis à leur Fédération d’en remporter plus du double!

Badminton: pas de médaille pour Cynthia Mathez

En badminton, la Jurassienne Cynthia Mathez et sa coéquipière, l’Argovienne Karin Suter-Erath, n’ont pas réussi à ramener une quinzième médaille à la délégation suisse.

Engagées en finale pour les 3e et 4e places du tournoi, elles se sont assez nettement inclinées face aux Thaïlandaises Sujirat Pookham et Amnouy Wetwithan. Le duo thaï s’est imposé deux sets à zéro en 29 minutes (21-11 21-12).

