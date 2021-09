Attaques de loups – Un feu de solidarité avec les agriculteurs a été allumé à Mollens Des éleveurs et bergers du Jura vaudois ont allumé un feu vendredi soir pour tirer la sonnette d’alarme face à l’expansion du loup. Ils demandent une meilleure régulation et davantage de soutien des autorités.

Les flammes ont crépité dès 20h30 devant la halle des fêtes du petit village du pied du Mont-Tendre. KEYSTONE/Magali Girardin Environ 250 personnes étaient présentes. KEYSTONE/Magali Girardin D’autres feux rougeoyaient simultanément ailleurs en Suisse mais Mollens se voulait le rendez-vous principal en Suisse romande. KEYSTONE/Magali Girardin 1 / 4

Inquiets pour leurs troupeaux, des éleveurs et bergers du Jura vaudois tirent la sonnette d’alarme face à l’expansion du loup. Un «feu d’alerte et de solidarité» avec les agriculteurs touchés par des attaques a été allumé vendredi soir à Mollens.

Comme pour faire peur au carnassier, les flammes ont crépité dès 20h30 devant la halle des fêtes du petit village du pied du Mont-Tendre. Environ 250 personnes étaient présentes. D’autres feux rougeoyaient simultanément ailleurs en Suisse, ainsi que dans différents pays d’Europe confrontés à la même problématique.

Mollens se voulait le rendez-vous principal en Suisse romande. «Il y a deux ans, nous avions choisi Vionnaz, en Valais, mais cette année nous avons opté pour le Jura vaudois à la suite du carnage provoqué par le loup dans les élevages de bovins de la région», a expliqué à Keystone-ATS Eric Erb, président de l’Association romande pour la régulation des grands prédateurs, qui initie ces actions venues d’Allemagne depuis désormais cinq ans.

Trois dangers

Les participants à la manifestation demandent une meilleure régulation du loup et davantage de soutien des autorités. «Nous voulons sensibiliser le grand public et les décideurs au fait que la récente explosion de la population de loups met en péril non seulement le pastoralisme, mais aussi la bonne gestion du gibier ou la sécurité des randonneurs», indique pour sa part Claude-Alain Gebhard, éleveur bio de vaches allaitantes à Vaux-sur-Morges, impliqué dans la promotion de l’événement.

Lui-même a perdu cinq petits veaux ces dernières années et il suspecte le loup d’être derrière ces disparitions. À ses yeux, les réponses proposées par le canton sont difficilement applicables. «Les chiens de garde coûtent cher et ne font pas bon ménage avec les bovins», relève le député vert’libéral au Grand Conseil. Quant aux clôtures, elles sont peu adaptées aux alpages, selon lui.

Les indemnisations qui sont versées aux éleveurs dont des animaux ont été victimes de prédation ne constituent pas une solution en elles-mêmes, souligne encore M. Gebhard. D’autant que si le canton de Vaud est prompt à payer, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a tendance à se montrer bien plus restrictif, déplore-t-il. Les indemnisations sont versées à 80% par la Confédération et à 20% par le canton (indépendamment des mesures de protection mises en place).

Des ânes plutôt que des chiens

Pour l’agriculteur, des «solutions efficaces et bon marché» existent. En premier lieu, le loup doit être davantage régulé, que ce soit par des tirs, des captures ou autres. Il propose aussi de «remettre des humains dans le système» pour surveiller les alpages.

Plus inattendu, il suggère l’utilisation d’ânes au lieu de chiens de garde, comme il l’expérimente lui-même. «L’équidé est un bon protecteur de troupeau, mais comme il reste auprès de celui-ci, il ne peut rien pour les veaux tout juste nés qui aiment se tenir à l’écart après leur venue au monde et sont donc vulnérables».

Les attaques de loups sur des bovins se sont multipliées ces derniers mois dans le Jura vaudois. Une douzaine d’individus seraient présents dans la région, selon le canton et la fondation spécialisée Kora. Début août, les autorités ont sollicité le tir de régulation de deux jeunes de la meute du Marchairuz, une première.

En mars dernier, le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) avait décidé de renforcer le dispositif d’accompagnement et de soutien aux éleveurs. Analyse de la vulnérabilité des alpages du Jura vaudois, renforcement du conseil aux agriculteurs ou encore engagement d’aides-bergers sont venus s’ajouter à d’autres démarches déjà engagées par le DES, comme la mise en place d’un service d’alerte informatique. L’utilisation de chiens de garde et de clôtures est aussi étudiée.

