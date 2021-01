Copié collé en série Afficher plus

Rengaine éculée, l’âge d’or des créations originales amorce une bascule paresseuse dans l’adaptation systématique de formules éprouvées à l’étranger. Ainsi, TF1 ​programme en 2021 neuf moutures françaises de feuilletons stars à l’international. Marilou Berry par exemple, donnera ses formes généreuses à l’obèse charismatique de «This is Us» dès le 1er février. Sous le titre emprunté à Johnny, «Je te promets», les trois frères et sœurs naissent le jour de l’élection de François Mitterrand. Rien de neuf dans le phénomène: «This Is Us» a déjà généré des versions turque et néerlandaise.

«This is us» devient «Je te promets»… DR

En soi, la pratique du remake ensérie grésille depuis toujours dans le poste – la présidentielle américaine «House of Cards» en 2013 copie-colle une série britannique de 1990; la patriote «Homeland» en 2011 s’inspire de l’Israélienne «Hatufim» de 2010, etc.

En revanche la dynamique exponentielle des plateformes risque de changer la donne. Déjà par la pléthore des versions originales sous-titrées ou même doublées à disposition. Voir l’émergence des séries espagnoles dans le sillage du triomphal «La Casa de Papel». De là, il ne suffira plus de revisiter par facilité mais, comme dirait le Professeur, d’assurer entre fondamentaux et audace. C. LE