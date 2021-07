Festival de Cannes – Un film égyptien remporte le prix de la Semaine de la critique Le premier film du réalisateur égyptien Omar El Zohairi, «Feathers», a été récompensé à Cannes mercredi.

Le jury était présidé par le cinéaste roumain Cristian Mungiu, Palme d’or en 2007 pour «4 mois, 3 semaines, 2 jours». AFP

Le jury de la Semaine de la critique, l’une des sections parallèles du festival de Cannes, a décerné mercredi son Grand prix à un premier film égyptien, «Feathers», d’Omar El Zohairi.

Dans le film, une femme «dévouée corps et âge à son mari et à ses enfants» doit tout à coup assumer «le rôle de cheffe de la famille», après qu’un magicien a transformé accidentellement son mari en poule, lors de l’anniversaire de leur fils de quatre ans. «Luttant pour sa survie et celle de ses enfants, elle devient peu à peu une femme indépendante et forte», selon le synopsis du film.

Premier long-métrage

Omar El Zohairi, âgé de 32 ans, est diplômé de l’institut du cinéma du Caire, et a été assistant de plusieurs cinéastes égyptiens. Il avait réalisé plusieurs courts-métrages et «Feathers» est son premier long-métrage, comme tous les films présentés cette année en compétition à la Semaine de la critique. Le jury était présidé par le cinéaste roumain Cristian Mungiu, Palme d’or en 2007 pour «4 mois, 3 semaines, 2 jours».

La Semaine de la critique, consacrée au défrichage et à la découverte de nouveaux talents, fêtait cette année ses 60 ans. Son directeur, Charles Tesson, va passer la main à partir de la prochaine édition à une nouvelle directrice, une jeune spécialiste du cinéma et des séries, Ava Cahen.

AFP

