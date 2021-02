4 nominations aux Golden Globes – Un film porté par des fonds suisses cartonne «The Father», dans lequel joue notamment Anthony Hopkins, est encensé par la critique et vient d’être nominé pour quatre Golden Globes. Il est financé à 70% par la famille Spadone, à Genève. Julien Wicky

L’histoire met en scène un Anthony Hopkins que l’âge et la démence rongent, face à Olivia Colman, qui joue sa fille qui veut pouvoir partir vivre sa vie. DR

Meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur scénario. Autant de nominations aux prestigieux Golden Globes pour «The Father». Difficile de rêver mieux pour ce film porté par le légendaire Anthony Hopkins (oscarisé pour son rôle mythique de Hannibal Lecteur dans «Le silence des agneaux») et Olivia Colman (oscarisée en 2019 pour son rôle d’Anne d’Angleterre dans «La Favorite»), et dont l’histoire est un peu suisse.

En effet, 70% des 7,5 millions de francs de budget proviennent de la famille Spadone, à Genève, au travers de sa société Les Films du Cru. «La raison numéro un d’avoir investi dans ce film, c’est Florian Zeller, le réalisateur et scénariste. Auteur de la trilogie «Le Père», «La Mère» et «Le Fils», j’étais allé voir sa pièce au théâtre et j’avais trouvé cela tellement puissant. Quand il a eu l’idée d’en faire un film, je n’ai pas voulu manquer l’occasion», explique Christophe Spadone. Bien lui en a pris car, si la pièce de théâtre était déjà encensée par la critique – ce qui lui a valu un Molière en 2014 –, le film est en passe de connaître le même destin.