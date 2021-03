Sciences – Un film sur le célèbre savant bellerin Henri Pittier Mürra Zabel a réalisé le documentaire «La Gyranthera», qui retrace la vie et l’œuvre d’Henri Pittier, botaniste, géographe et météorologue mondialement connu. Christophe Boillat

H.-F. Pittier et Berta Sucre de Pittier en 1929. Coll. Dr Emilio Pittieri

Présenté aux Journées de Soleure, le documentaire «La Gyranthera» (58 minutes), de Mürra Zabel, retrace la vie et l’œuvre d’Henri Pittier. Ce Bellerin né en 1857 et mort à Caracas en 1950 était botaniste, géographe et météorologue. «La Gyranthera» sera diffusé dimanche à 22 h sur RTS 2.

En 2013, «24 heures» avait écrit une page sur le célèbre Bellerin.

Renom international

En 1913, Henri-François Pittier débarque au Venezuela comme assesseur pour ouvrir une école d’agriculture à Maracay. Sans succès. C’est pourtant dans ce pays que l’enseignant, géographe, botaniste, cartographe, météorologue, chercheur et naturaliste bellerin passera les dernières décennies d’une riche existence et y deviendra aussi célèbre qu’au Costa Rica, où il a longtemps vécu. Bex, tordant le cou tardivement à l’adage «Nul n’est prophète en son pays», attendra 1996 pour lui rendre hommage. Un parc y porte désormais le nom de son illustre enfant, et un buste en bronze y a été érigé.

Henri-François Pittier est né en 1857 dans un foyer modeste – son père était ouvrier charpentier aux Salines de Bex. À l’heure de sa prime enfance, la famille s’installe dans le hameau bellerin des Dévens, à côté de la maison de la famille Thomas, lignée de botanistes et de marchands de plantes reconnus. Les deux frères Thomas font découvrir à l’enfant la flore des moyennes montagnes environnantes.

Pittier obtient son baccalauréat, section sciences physiques et naturelles à l’Académie (future université) de Lausanne. À la même époque, exilé à Montreux, le grand géographe français Élisée Reclus commence à rédiger sa «Nouvelle géographie universelle». Passionné par cette discipline, Henri-François enseigne cette matière ainsi que l’histoire et les sciences naturelles au Collège de Château-d’Œx dès 1877. Il y crée un laboratoire de physique et de chimie, ainsi que des collections d’histoire naturelle. Deux ans plus tard, il fonde l’Institut météorologique de la cité damounaise. Uniques dans le canton, ses résultats sont exploités par la Commission météorologique fédérale. Dans la foulée, il publie son premier traité, le «Catalogue de la flore vaudoise».

Pittier subit alors un revers important. Il est recalé à l’École normale. Déçu, il postule à un poste de professeur au Costa Rica. Il part s’y installer fin 1887 avec sa première femme et leurs trois enfants. Juste avant sort son ouvrage «Éléments de la géographie du Pays-d’Enhaut».

Écologiste avant l’heure

Dans la «Suisse de l’Amérique centrale», Henri-François explore le champ des possibles. Tout y est à faire et notamment la carte entière topographique du pays – un peu plus grand que la Suisse – qui lui prendra un lustre. Il fonde aussi l’Observatoire météorologique, constitue un herbier de 20’000 pièces, commence à se préoccuper sérieusement de protection de la nature… avant de s’unir en deuxièmes noces avec Guillermina de Fabrega, qui lui donnera à son tour trois enfants.

Des divergences de vues avec le pouvoir, notamment, poussent Pittier à s’exiler en 1901: aux États-Unis cette fois. Il y fait de la botanique appliquée pour le compte de la United Fruit Company. Il est également expert en plantes tropicales pour le Ministère de l’agriculture, à Washington. À ce double titre, Pittier sillonne les Amériques centrale et du Sud. Il divorce et se remarie une troisième fois.

Un parc de Bex porte le nom d’Henri Pittier, où un buste a été érigé. Archives 24 heures- Chris Blaser

Malgré l’échec de sa mission de 1913, il décide de s’installer définitivement au Venezuela en 1919. Il y décédera en 1950 et sera enterré à Caracas. Son travail dans ce pays est considérable: botanique, climatologie, météorologie, ethnologie, enseignement, tout y passe pour cet «homme à tout faire» de la géographie que les Vénézuéliens nomment affectueusement «El Sabio» («Le Sage»).

Henri-François Pittier élabore l’herbier national, fort de 30’000 spécimens, et travaille pour le gouvernement, notamment au sein du Ministère de l’agriculture. Il est considéré comme l’un des pères de la géographie vénézuélienne. Comme au Costa Rica, Pittier prend fait et cause – et ce jusqu’à la fin de sa vie, à 92 ans – pour les défis environnementaux majeurs, notamment la crise de l’eau ou la sauvegarde des forêts. Il fera protéger les montagnes et les forêts du Rancho Grande, premier parc national du pays, situé à 180 kilomètres de Caracas.

Sous l’impulsion de Henri-François Pittier, dès 1937, le pays se dote progressivement d’un réseau d’une quarantaine de parcs nationaux, qui représente aujourd’hui 20% du territoire national.

Pluie d’honneurs, de la Suisse au Costa Rica Afficher plus Qui aurait dit que le petit apprenti botaniste des Dévens, localité de Bex, deviendrait l’un des géographes les plus influents d’Amérique latine? Henri-François Pittier lui-même peut-être. S’il ne courait pas forcément les honneurs, il en a reçu beaucoup et des précieux. Un buste trône au milieu d’un parc éponyme dans sa commune natale, réplique de celui installé à l’entrée du Parque nacional Henri Pittier – nommé ainsi en 1953 –, plus grand parc naturel du Venezuela (1078 km2), que le Bellerin a créé en 1937. En 1942, le président vénézuélien décora Henri-François Pittier et lui remit un plat d’argent sur lequel était gravé: «Chaque feuille de nos forêts conservera le souvenir de votre gloire.» Le Costa Rica, où il a travaillé une quinzaine d’années, l’a honoré d’un timbre postal, mais surtout a donné son nom à une montagne: le Cerro Pittier (2744 m). Les Universités de Lausanne (Faculté des sciences en 1927) et de Washington ont conféré à Henri-François Pittier le titre de docteur honoris causa.