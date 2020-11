Les entreprises et le coronavirus – Un filtre magique pour l’eau ou l’air… et un futur masque antiviral Swoxid développe une mousse antipathogènes pour filtrer l’air des climatisations ou l’eau. Mais la start-up de l’EPFL ne brûle pas les étapes. Jean-Marc Corset

Endre Horvath porte le masque avec le filtre antiviral qu’il a développé – et sa boîte à lampe UV pour le stériliser – alors que Lidia Rossi tient un prototype de première génération du purificateur d’eau. Vanessa Cardoso

Docteur en chimie d’origine hongroise, Endre Horvath, qui a passé huit ans au Laboratoire de physique de la matière complexe de l’EPFL, cogite depuis 2003 sur un nouveau matériau aux propriétés extraordinaires. Une sorte de mousse céramique en dioxyde de titane, composée de minipores afin de piéger bactéries, virus et autres pathogènes. Il a pour principale qualité de pouvoir être stérilisé simplement par les rayons du soleil ou une lampe UV. De quoi fabriquer, entre autres, un masque de protection contre le coronavirus dans les normes les plus sûres (FFP2) et le réutiliser plus de mille fois.

Hélas, celui-ci n’est pas encore disponible sur le marché. Car le scientifique, entrepreneur, ne veut pas brûler les étapes. La pandémie a bousculé l’agenda de sa société en création, Swoxid, la poussant à développer ce produit dès cette année. Mais il veut d’abord passer par toutes les étapes de validation du matériau qui se prête à de multiples usages dans la filtration de l’eau et de l’air, par exemple dans les purificateurs ou les installations de climatisation et d’air conditionné.

Efficace contre les bactéries Escherichia coli

C’est d’ailleurs dans la purification de l’eau que son équipe planchait à l’EPFL avant le coronavirus. Elle travaillait avec des chercheurs de deux grands instituts universitaires en Afrique du Sud afin de vérifier sur le terrain les performances du papier-filtre en fibres de dioxyde de titane. Celui-ci a déjà montré son efficacité à éliminer des brins d’ADN, des bactéries Escherichia coli et toute une gamme de virus. Le SARS-CoV-2 compris, mais des tests pointus doivent encore être faits. Il peut aussi éliminer les vers microscopiques pathogènes qu’on trouve dans les pays tropicaux.

«Nous voulons prouver que notre filtre est fiable en conditions réelles», argumente Endre Horvath. Son idée est de créer un «kiosque à eau» pour les pays du Sud, à l’exemple d’autres modèles. L’un est d’ailleurs fabriqué dans la région lausannoise. Swoxid le veut extrêmement simple et bon marché. Les essais en Afrique des derniers prototypes vont commencer prochainement. Ils seront même équipés d’une grille les protégeant d’une agression de singes!

Additif alimentaire

Un tel filtre peut être adapté pour fonctionner dans une piscine privée, un aquarium, une pisciculture ou encore, indique l’entrepreneur, une cabane alpine afin de purifier l’eau. L’innovation, explique-t-il, réside dans le procédé de production de la mousse – appelée scientifiquement aérogel nanoporeux – et non dans le matériau de base (dioxyde de titane) que l’on trouve dans les peintures et les plastiques, mais aussi les pâtes dentifrice, crèmes solaires et même bonbons et autres aliments (additif E1719). L’utilisation de ces nanoparticules dans les denrées alimentaires a toutefois été interdite cette année en France, mais pas en Suisse.

Pour un usage de filtration, il n’y a pas de risque d’inhalation. Mais la matière première est très intéressante, car présente en abondance dans la couche terrestre et donc bon marché, relève Lidia Rossi, collaboratrice scientifique. Elle fait partie de l’équipe de Swoxid, avec Claude Marion, mathématicien, et le professeur responsable du laboratoire Lászlo Forro. Les particules de dioxyde de titane, en forme de ballons, sont transformées en nanofils dans un réacteur – fonctionnant comme une cocotte-minute – pour former la mousse qui sert à la fabrication d’une membrane photocatalytique semblable au papier-filtre. Ce procédé – simple à mettre en œuvre à échelle industrielle – a été breveté.

Boîte avec une lampe UV

Le filtre peut être désinfecté et stérilisé par simple exposition au soleil, par rayonnement ultraviolet, ou, comme il est prévu pour le masque, dans une boîte spéciale dotée d’une lampe UV. Il suffit de l’allumer deux minutes chaque fois qu’on range le masque, par exemple au restaurant, durant une pause hors du bureau ou au retour à domicile. Tous les pathogènes des gouttelettes porteuses de virus et de bactéries retenues par le filtre sont ainsi détruits. Et le masque peut être réutilisé de multiple fois. À noter que le filtre devrait être appliqué surtout sur les masques en tissu afin d’éviter la pollution au plastique des jetables.

L’équipe de Swoxid, poussée par les événements à se réorienter cette année sur les masques pour avancer dans ses travaux, cherche maintenant un financement de l’ordre de 500’000 francs afin de créer la société et obtenir toutes les certifications pour son filtre papier, déjà testé par Unisanté. Dans une seconde étape, ils vont chercher à lever environ deux millions de francs pour industrialiser et vendre le produit à grande échelle. Des contacts ont été pris avec diverses entreprises, pharmas et distributeurs de masques. Endre Horvath, le CEO, ne craint pas d’arriver avec le beau temps après l’orage de la pandémie. Il est persuadé que ceux-ci seront désormais utilisés plus largement par les personnes à risque, comme ils le sont en Asie, notamment dans les transports publics. Il pense aussi aux futures épidémies et maladies non éradiquées, comme Ebola, ainsi qu’aux polluants. Alors que les personnels soignants en feront toujours un usage quotidien.