Fin abrupte pour le LHC – Un final dramatique à l’image d’une saison chaotique L’EV Zoug a brisé les espoirs vaudois samedi à la Vaudoise aréna (5-0). Les Lions (11es), dont la saison s’est terminée sèchement, n’ont pu compter ni sur eux-mêmes, ni sur les faux pas de leurs concurrents. Cyrill Pasche

La saison du Lausanne HC s’est terminée de manière abrupte samedi. Les Lions, qui avaient besoin d’une victoire pour se hisser en préplay-off, n’ont pas fait le poids contre Zoug, double champion de Suisse. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Lorsque des champions de la trempe de Leonardo Genoni (sept titres avec trois clubs différents) et du Tchèque Jan Kovar (deux sacres avec Zoug) décident de jouer et de gagner, il n’y a plus grand-chose à espérer. Zoug, samedi à la Vaudoise aréna, était en mission. L’EVZ a «tiré la prise», avant de réaliser un chef-d’œuvre de maîtrise collective, tactique et technique.