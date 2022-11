Suisse-UE – Un financement participatif pour pouvoir lancer l’initiative Europe L’Alliance Europe espère récolter 500’000 francs d’ici à janvier prochain pour pouvoir déposer son initiative «Europe».

L’Alliance Europe a présenté devant les médias un énorme bloc de glace, symbolisant la «période glaciaire» qui règne entre la Suisse et l’Union européenne. KEYSTONE/Peter Klaunzer

L’Alliance Europe veut urgemment débloquer le dossier européen. Le comité espère pour cela récolter 500’000 francs par un financement participatif d’ici à janvier prochain pour pouvoir lancer son initiative «Europe».

Pour la troisième fois déjà, la Commission de politique extérieure du Conseil des États a reporté sa décision sur une loi sur l’Europe à l’année prochaine, a déploré jeudi l’Alliance Europe, composée notamment des Verts et d’Opération Libero, lors d’une conférence de presse sur la place Fédérale.

«La patience a ses limites. Nous ne voulons plus attendre un parlement et un Conseil fédéral qui ne misent que sur les temporisations et les manœuvres en coulisses en matière de politique européenne», a déclaré Maxime Barthassat, coprésident de l’Union des étudiant-e-s de Suisse, devant les médias.

«Période glaciaire»

Pour symboliser la «période glaciaire» qui règne entre la Suisse et l’Union européenne (UE), le comité a présenté devant les médias un énorme bloc de glace portant l’inscription «politique européenne de la Suisse». Les objets gelés à l’intérieur illustrent la coopération figée dans plusieurs domaines avec l’UE, explique l’Alliance Europe.

Pour sortir de l’impasse européenne, le comité a besoin d’argent pour pouvoir déposer son initiative «Europe» en début d’année prochaine. Pour atteindre l’objectif de son financement participatif, l’alliance compte sur le soutien de nombreux petits donateurs et d’acteurs de la société civile qui souhaitent une collaboration constructive et stable entre la Suisse et l’UE.

Clarifier les questions institutionnelles

Le texte veut notamment obliger le Conseil fédéral à clarifier les questions institutionnelles avec l’UE, en lui laissant une marge de manoeuvre pour la mise en oeuvre. Il règle également les bases à long terme de la politique européenne de la Suisse.

L’Alliance Europe regroupe Opération Libero, les Vert-e-s, l’Union des étudiant-e-s de Suisse, la faîtière culturelle Suisseculture et l’association «La Suisse en Europe», ainsi que Volt Suisse.

ATS

