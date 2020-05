Suisse – Un fond pour les petites entreprises de montagne L’Aide suisse à la montagne débloque 4 millions pour aider les petites et microentreprises des régions de montagne touchées par la pandémie.

Un village dans les Grisons. Keystone/archive

La crise liée coronavirus frappe aussi durement les entreprises des régions de montagne. Pour les soutenir, le conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne (ASM) a annoncé jeudi vouloir allouer 4 millions de francs d’aide d’urgence. De petites entreprises de montagne pourront ainsi être sauvées de la faillite et des emplois préservés, selon l’ASM.

Les petites et microentreprises des régions de montagne suisses sont dans une «détresse aiguë» malgré les prêts sans intérêt ainsi que le soutien de la Confédération et des cantons. Plusieurs d’entre elles sont dans une situation «très difficile, voire menacées de disparition». Les petites structures touristiques et commerciales sont particulièrement touchées, explique l’ASM dans un communiqué.

«En règle générale, l’association ne soutient que des projets d’investissement durables et ne participe pas au paiement des frais de fonctionnement courants. En temps normal, sa devise est‹l’aide à l’autonomie'. Mais la pandémie du coronavirus a tout bouleversé et d’autres règles doivent désormais être appliquées», souligne-t-elle.

Priorité aux plus récentes

En raison donc du caractère exceptionnel de la situation, le conseil de fondation de l’ASM a décidé, dans un premier temps, d’accorder une aide d’urgence de 4 millions de francs pour venir en aide à ces petites entreprises. Le but premier est de «préserver des emplois particulièrement importants dans les régions de montagne».

Durant une première phase, qui devrait s’achever lorsque seront clairement définies les aides accordées par les pouvoirs publics aux entreprises concernées, seules bénéficieront de cette assistance les petites et microentreprises qui ont déjà obtenu un soutien de l’ASM en 2020 et 2019, précise l’association.

«Ces entreprises n’ont investi leurs fonds disponibles que récemment et n’ont donc pratiquement plus de réserves. Elles sont particulièrement menacées et vulnérables», affirme Kurt Zgraggen, codirecteur de l’Aide suisse à la montagne. «De plus, les fonds de soutien déjà versés par nos donateurs seraient également perdus si ces exploitations devaient faire faillite», ajoute-t-il.

Jusqu’à 50’000 francs maximum

Dans toutes les régions de montagne de Suisse, environ 150 entreprises peuvent ainsi espérer une atténuation rapide de leur détresse financière. Chaque demande est examinée attentivement, le soutien immédiat s’élève au maximum à 50’000 francs par cas, détaille le communiqué.

Aucun examen supplémentaire des projets n’est effectué sur place par des experts bénévoles, car ces derniers connaissent déjà personnellement les porteurs de projet et leurs entreprises respectives, précise encore l’ASM.

«Ce premier soutien extraordinaire offrira de nouvelles perspectives à de nombreuses entreprises et permettra de préserver de précieux emplois dans les régions de montagne», affirme de son côté Willy Gehriger, le président du conseil de fondation. Il avertit toutefois déjà que les 4 millions de francs d’aide d’urgence déjà promis ne sont pas suffisants. «Nous suivons la situation de près et, si nécessaire, cette première phase sera suivie d’une seconde».

( ats/NXP )