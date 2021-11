Transition énergétique à Morges – Un fonds plus ambitieux d’encouragement pour l’énergie La nouvelle formule a pour objectif de développer et diversifier l’offre de subventions à disposition de la société civile. Raphaël Cand

Le nouveau règlement morgien pour favoriser la transition énergétique devrait permettre d’allouer davantage que les 140’000 francs distribués ces dernières années. Mathieu Rod

Raccordements à des chauffages à distance à base d’énergie renouvelable, installation de panneaux photovoltaïques, assainissements énergétiques de bâtiments, vélos électriques et traditionnels, installation de toilettes sèches, plantation de haies favorables à la biodiversité… la liste des exemples de projets pouvant bénéficier du nouveau fonds morgien d’encouragement pour l’énergie et le développement durable est longue.

Les possibilités de subventions ne sont pas toutes nouvelles, puisque cet outil existe depuis 2007. Durant ces treize années, il a permis d’allouer plus de 1,8 million de francs, soit une moyenne annuelle d’environ 140’000 francs. «De manière générale, les demandes sont en augmentation», explique la Municipalité. C’est pourquoi une nouvelle formule a été mise sur pied avec pour objectif de développer et diversifier l’offre à disposition de la société civile.

Nouvelle taxe balayée

Le mode de financement a également été revu, d’autant que l’Exécutif souhaitait à l’origine faire passer le montant de la taxe sur l’électricité de 0,25 ct/kWh à 0,7 ct/kWh, se réservant encore la possibilité de l’élever si besoin jusqu’à 1.50 ct/kWh. Une idée que les élus ont balayée. La commission responsable d’étudier le préavis a en effet rejeté unanimement la nouvelle taxe. «Elle la considère comme injustifiée et antisociale, touchant tout particulièrement les ménages et grevant un peu plus leur budget», comme l’a développé dans son rapport la présidente Maria-Grazia Velini (PS).

Cette dernière et ses collègues ont dès lors imaginé une autre solution: affecter au fonds une taxe déjà existante, soit l’indemnité pour l’usage du sol de 0,7 ct./kWh. Une proposition à laquelle s’est finalement ralliée la Municipalité et qui a convaincu la majorité du Conseil communal.

