Usage des données biomédicales – Un formulaire du CHUV a changé et ce n’est pas anodin Jugé peu clair, le Consentement général proposant de mettre à disposition de la recherche ses échantillons biologiques et son dossier médical a été remanié. Marie Nicollier

Extrait du nouveau formulaire de Consentement général du CHUV , en circulation depuis mi-mai. DR

Plus de 30’000 patients du CHUV ont déjà signé le Consentement général depuis sa mise en circulation en 2013. Une première en Suisse, à l’époque. Il s’agit d’accepter (ou non) de mettre à disposition ses échantillons biologiques et ses données médicales sous forme codée pour la recherche, et ce pour une durée illimitée. Le casse-tête pour les rédacteurs: accélérer la recherche clinique tout en protégeant les droits des patients et des informations personnelles sensibles.