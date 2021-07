Cinéma à la maison – Un Français défie les superhéros Au premier film, le réalisateur Douglas Attal pique les collants de Superman. Même pas peur. Cécile Lecoultre

Leïla Bekhti et Benoît Poelvoorde en justiciers anonymes. Faut le voir pour y croire dans «Comment je suis devenu superhéros». DR

Peu de cinéastes français s’aventurent avec bonheur dans la science-fiction et autre western, dont la grammaire leur semble trop souvent étrangère. Les films de Superman et Cie semblent ainsi taillés pour les colosses américains. Avec sa cape et ses collants couture allurés avec un chic très parisien, le Français Douglas Attal pose «Comment je suis devenu superhéros» en exception culturelle. Culotté.

«L’épilogue suggère une suite. Gag ou promesse? On aimerait y croire tant ce superfilm craque son slip.»

Fils du producteur Alain Attal, le réalisateur, 35 ans, adapte le roman de Gérald Bronner, sociologue et observateur finaud de «l’affaissement civilisationnel» de notre époque, la propagation des fake news et de ses charlatans manipulateurs, etc. – voir son dernier essai, «Apocalypse cognitive». Avec un budget de 12 millions de francs, Douglas Attal traduit ces idées sur le mode de l’efficacité jouissive.