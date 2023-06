Cyberharcèlement de Tariq Ramadan – Un Français écope de prison ferme et est interdit de Twitter Parmi les victimes du quadragénaire, harcelées parfois pendant deux ans, figuraient l’islamologue est mis en cause pour viols et une de ses accusatrices.

Sa condamnation a été assortie notamment d’une obligation de travail, de soins et d’une «interdiction de se livrer à toute activité sur le réseau social Twitter» AFP/SEBASTIEN BOZON

Un Français a été condamné à huit mois de prison ferme et à une interdiction d’activité sur Twitter pour cyberharcèlement, notamment de l’islamologue suisse Tariq Ramadan, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, dans l’ouest de la France, a déclaré jeudi ce jardinier «coupable de quatre faits de harcèlement mais également d’envois de messages à caractères malveillants», a indiqué le procureur Nicolas Heitz.

Le quadragénaire a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont huit ferme, et maintenu en détention.

Sa condamnation a été assortie notamment d’une obligation de travail, de soins et d’une «interdiction de se livrer à toute activité sur le réseau social Twitter», ajoute le procureur de Saint-Brieuc. Il devra également indemniser les victimes.

Parmi les quatre victimes, harcelées parfois pendant deux ans, figuraient notamment Tariq Ramadan, une de ses accusatrices et un avocat sans lien avec le dossier judiciaire pour viols dans lequel l’islamologue est mis en cause.

Présent au procès de Tariq Ramadan

Ce jardinier s’était rendu en mai à Genève, en Suisse, à l’occasion du procès de Tariq Ramadan, et n’avait alors pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire, soit un pointage régulier et l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes.

«Je salue cette décision de justice qui prend en considération la question de la haine en ligne et réaffirme que l’espace numérique n’est pas une zone de non droit», a déclaré à l’AFP Me Karen Noblinski, qui défendait les intérêts de son confrère harcelé.

«Cette décision inédite marque un véritable tournant pour les victimes de cyberviolences. Il s’agit de la peine d’emprisonnement la plus lourde prononcée à ce jour pour une affaire de cyberharcèlement», ont assuré dans un communiqué Me Noblinski et son associé, Me Rachid Madid.

AFP

