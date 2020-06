Domaine à Mont-sur-Rolle – Un galotta sans sulfites mais avec du fruit Philippe Rosset fait des essais de vinification intéressants. David Moginier

La gamme de vins du Domaine Rosset. DR

Philippe Rosset est pépiniériste et vigneron sur 11 hectares, entre Mont-sur-Rolle et Tartegnin. Il a repris en 1999 ce domaine créé par son arrière-grand-père en 1901. Ce fou de bateau à voile bénéficie de belles installations de cave, dont un concentrateur par évaporation, utile pour faire des vins doux. Avec l’aide de l’œnologue Jacques Gex, il vinifie un quart de sa vendange en une gamme qui a déjà remporté de beaux prix à divers concours.

En 2018, il avait tenté de faire un lot de gamaret sans sulfites ajoutés qui lui avait bien plu. Il a donc recommencé en 2019 avec 300 litres de galotta, ce cépage obtenu en Suisse. Une hygiène impeccable, une décarbonisation par azote, pas de filtration ni de collage. Ce galotta offre un beau nez de cerise et une bouche tout aussi fruitée, avec des tanins soyeux, une elle fraîcheur et beaucoup de concentration. Un beau résultat pour ce cépage.

Philippe Rosset a d’autres belles bouteilles, comme ce gamaret 2018 qui a connu la barrique de 3 ans. Un nez de cerise noire, des touches d’épices, une bouche fraîche et longue avec des notes de girofle et de poivre. Ou ce merlot 2017, lui aussi barriqué, à qui il associe 15% de cabernet franc pour la structure. Un égrappage sérieux, les grappes coupées en deux, une macération à froid et une moitié de barriques neuves donnent de la puissance et de la buvabilité.