France – Un garçon et sa sœur tués à Cholet lors du feu d’artifice du 14 juillet Un «incident de tir» survenu jeudi soir pendant le feu d’artifice du 14 juillet à Cholet, en France, a été fatal à un garçon de 7 ans et à sa sœur de 24 ans.

Plusieurs villes françaises, comme ici à Ajaccio, prévoyaient un feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale française, jeudi 14 juillet. AFP

Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués pendant le feu d’artifice du 14 juillet jeudi soir à Cholet (Maine-et-Loire), a-t-on appris auprès du procureur de la République d’Angers.

Une troisième personne a été blessée à la suite d’un «incident de tir» survenu pendant le feu d’artifice, peu après 23h00, a indiqué à l’AFP le procureur Eric Bouillard, confirmant des informations de médias locaux.

Enquête ouverte

Le garçon et sa sœur assistaient au feu d’artifice avec d’autres membres de leur famille et se trouvaient «à une cinquantaine de mètres du pas de tir» lors de l’accident, survenu «vers 23h10 sur un terrain stabilité à côté du stade de Cholet», selon Eric Bouillard.

«À ce stade aucun autre blessé ne s’est signalé», a ajouté le magistrat, se refusant à donner d’autres détails. Interrogé sur les circonstances de l’accident, le procureur a évoqué un «incident de tir», sans plus de précision. «Il est beaucoup trop tôt» pour en dire plus, a-t-il ajouté. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.