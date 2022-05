Intervention policière – Un gardien et un détenu des EPO interpellés Les deux hommes ont été arrêtés ce lundi 23 mai au matin. Ils sont soupçonnés de trafic de stupéfiants et de matériel téléphonique. Une histoire similaire s’était produite en 2016. Frédéric Ravussin

Les Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. CHRISTIAN BRUN

Un gardien et un détenu des Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO) ont été arrêtés par la police cantonale, lundi 23 mai au matin. Timing étonnant mais pur fruit du hasard: au même moment à quelques centaines de mètres de là, au centre de la cité aux Deux Poissons, la cheffe du Département de la sécurité, Béatrice Métraux, présentait le futur poste de contrôle avancé qui marquera l’entrée du Pôle pénitentiaire du Nord vaudois dont les EPO font partie. Une infrastructure qui doit répondre à «des objectifs de sécurisation».

Les deux personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir mené un trafic de stupéfiants et de matériel téléphonique afin de les revendre à des prisonniers. Leur interpellation est intervenue à la suite de différentes investigations menées sur le site par la police cantonale, en collaboration avec la direction du Service pénitentiaire et des EPO.

Pas un phénomène rare

Plusieurs perquisitions ont été menées et une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public. À noter que l’intervention n’a pas eu lieu dans le secteur du Quartier haute sécurité du pénitencier de Bochuz.

«Ce n’est pas la première fois qu’un tel trafic se produit. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’il implique du personnel du Service pénitentiaire.» Jean-Christophe Sauterel, directeur de la communication de la police cantonale

Le phénomène n’est pas nouveau et pas vraiment rare non plus. Il a du reste été relevé par Béatrice Métraux pour expliquer le contexte sécuritaire dans lequel s’inscrit le projet du Poste de contrôle avancé. «Ce qui est moins fréquent, c’est qu’il implique du personnel du Service pénitentiaire», souligne Jean-Christophe Sauterel, directeur de la communication de la police cantonale.

Le dernier précédent remonte à six ans. Le 3 juin 2016, un agent de détention des EPO et un détenu étaient interpellés pour s’être livrés au même trafic: stupéfiants et téléphones portables. À l’époque, Jean-Christophe Sauterel confiait à «24 heures» qu’il s’agissait d’une première dans le canton.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.