Un passe-temps à fond, à deux – Un gastro sur l’Alpe? Le défi d’un couple de Vaudois Ils troquent chaque week-end leurs livres de loi et de médecine contre des recettes de cuisine. Tous les vendredis, Andrea et Thierry Ruedin filent mitonner des petits plats dans leur restaurant haut perché en Valais. Claire Jotterand

Andrea et Thierry Ruedin, parfaitement bilingues, vouent leurs week-ends à leur amour de la bonne chère qu’ils partagent avec les clients du Mosji, sur les hauteurs de Staldenried, en Valais. ©Sedrik Nemeth

Le hameau est juché à 2000 m d’altitude, agrippé au téléphérique. Moins de dix habitants à l’année, beaucoup plus de moutons et… un restaurant gastronomique. À 55 ans, Andrea et Thierry Ruedin, fins palais amateurs de bon vin et de bonne chère, ont décidé de mettre à profit leur temps partiel pour vivre leur passion à fond.

Avocate et médecin la semaine dans le canton de Vaud, ils sont désormais aussi patrons du Mosji le week-end, à Gspon, sur les hauteurs valaisannes. Trois mois en été, trois mois en hiver. Le 1er janvier, ils ont entamé la deuxième saison de ce qu’ils appellent sobrement leur «hobby». «On se repose l’esprit en faisant tout autre chose.»