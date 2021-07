Campagne originale de l’OFSP – Un gâteau contre un vaccin anti-Covid sur la Place fédérale L’Office fédéral de la santé publique veut donner une nouvelle impulsion à la vaccination contre le coronavirus, en offrant un cadeau lundi à Berne.

L’Office fédéral de la santé publique veut donner une nouvelle impulsion à la vaccination contre le coronavirus. Lundi, il servira du gâteau à Berne. Ceux qui le veulent pourront se faire vacciner sur place dans un camion de vaccination, sans rendez-vous.

La campagne de vaccination avance bien, note lundi l’OFSP dans un communiqué. Deux personnes de plus de 16 ans sur trois ont déjà obtenu une première dose. Un fait réjouissant que l’office veut fêter avec du gâteau. Le camion de vaccination est présent de 10h00 à 16h00 sur la Place fédérale.

Infections en hausse

Le nombre d’infections est à nouveau à la hausse, mais «nos vaccins garantissent une excellente protection», a tweeté dimanche le ministre de la santé Alain Berset. Même contre le variant Delta qui se transmet plus facilement.

Il faut compter six semaines entre la première piqûre et la protection complète. C’est pourquoi les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées ne doivent plus hésiter. Il y a des places libres partout, a insisté le conseiller fédéral.

Certificat

L’utilisation du certificat-covid pourrait être étendue afin d’éviter la réintroduction de nouvelles mesures face à la hausse des cas, estime lundi le président de la commission de vaccination Christoph Berger. Celui-ci pourrait imaginer que le certificat pourrait être exigé également pour de petites manifestations, a-t-il indiqué à la radio SRF.

Ça serait coûteux pour les personnes non vaccinées, qui devraient se faire tester plus souvent. Aux yeux de M. Berger, cela représente un soulagement pour les personnes vaccinées. Il ne voit pas cela comme un désavantage pour les non vaccinées.

