D’Avenches à Estavayer – Un géant de l’agriculture à l’étude dans la Broye Les sociétés Landi Broye-Vully et Landi Centre Broye ont récemment annoncé à leurs membres une volonté de rapprochement. Sébastien Galliker

Les Landi Centre Broye et Broye-Vully s’étendent d’Avenches à Estavayer, avec notamment ici le magasin de Payerne. JEAN-PAUL GUINNARD

Du côté d’Estavayer et Payerne, Landi Centre Broye (LCB) affiche un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 45 millions de francs. Sur Avenches et Domdidier, Landi Broye-Vully (LBV) tourne autour des 35 millions. Représentant une bonne partie des agriculteurs de la Broye intercantonale à l’exception de la région de Granges, Lucens et Moudon, les deux entités ne feront-elles bientôt qu’une? C’est une possibilité. Mi-janvier, les deux entités ont informé leurs membres qu’elles lançaient une étude de rapprochement.

«Préparer l’avenir est une action responsable de la part des dirigeants d’une entreprise», mentionne le courrier envoyé aux actionnaires et sociétaires. Jeudi, les conseils d’administration étaient d’ailleurs réunis pour une journée de visite de différents sites concernés. «Le contexte agricole évolue tellement vite que les deux partenaires pensent que le moment est bon pour faire un état des lieux des structures et infrastructures de chacun et apprendre à se connaître», confirme Fabrice Bersier, président de LCB.