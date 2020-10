Suisse/Irak – Un Genevois détenu par les autorités kurdes irakiennes Parti en 2019 dans le nord de la Syrie comme activiste écologiste, le jeune homme de 20 ans est retenu depuis dimanche dernier par les autorités kurdes en Irak

Le jeune homme a milité pour l’autonomie du Rojava, la zone dans le nord de la Syrie contrôlée par les Kurdes AFP

Un Genevois, parti en 2019 dans le nord de la Syrie comme activiste écologiste, est retenu depuis dimanche dernier par les autorités kurdes en Irak, a appris Keystone-ATS. Son avocat dénonce une «détention arbitraire».

Le jeune homme, vingtenaire, est proche des milieux de gauche à Genève et a milité pour l’autonomie du Rojava, la zone dans le nord de la Syrie contrôlée par les Kurdes. Mais sur place, après être arrivé depuis le Kurdistan irakien, il n’a fait que collaborer à des projets de reforestation.

Notamment dans la région d’Hassaké très affectée par les combats, explique son avocat Olivier Peter qui dit avoir corroboré ces faits auprès de plusieurs sources. Le jeune homme s’exprime à visage découvert dans des vidéos sur la campagne écologiste à laquelle il a participé.

Et il a été arrêté dans la région de Dohouk, dans le nord de l’Irak, alors qu’il souhaitait rentrer à Genève. L’homme, dont le visa avait été renouvelé en février dernier par les autorités kurdes irakiennes pour un an, n’a pu présenter son passeport, perdu dans les circonstances de son franchissement de la frontière.

Depuis près d’une semaine, il est retenu et a été acheminé dans la capitale régionale Erbil, officiellement pour cette raison, en compagnie de deux autres ressortissants étrangers. Mais Olivier Peter conteste cette justification, étant donné que l’identité de son client a pu être prouvée. Il estime possible que son maintien en détention soit lié à son engagement politique, alors que les relations sont tendues entre le Rojava et les Kurdes irakiens.

Dialogue du DFAE avec les autorités locales

«Dans un autre contexte, il serait sorti au bout de quelques heures», affirme-t-il, précisant que son client n’aurait été présenté à aucun juge. De son côté, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dit avoir «connaissance de l’arrestation d’un citoyen suisse en Irak».

Son ambassade en charge des liens avec ce pays est en contact avec les autorités locales. Elle «tente de communiquer avec ce concitoyen afin de l’assister», dit le DFAE.

Le Genevois a parlé samedi à sa famille, à laquelle il a précisé aller «bien», mais pas à son avocat. «Il n’existe aucune raison justifiant sa privation de liberté», dit celui-ci. «Sa détention est donc arbitraire et devrait être immédiatement levée, afin qu’il lui soit permis de rentrer en Suisse comme prévu», selon l’avocat.

ATS/NXP